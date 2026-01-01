За ден, откакто започна засиления контрол над тежкотоварните автомобили, са санкционирани 32-ма шофьори на камиони в София. Това каза на брифинг пред медиите Иво Биков от отдел „Пътна полиция“ към Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

От тях един е бил без покрит товар, четирима са установени да използват телефон, докато шофират, трима са направили неправилни маневри или изпреварения, двама не са минали годишен технически преглед, а четирима са били с нередовни пътни документи. Има и други нарушения.

Над 2600 нарушения на камиони за седмица

Той апелира транспортните фирми да не настояват на шофьорите да гонят график, защото всеки един бързащ е потенциално опасен.

Биков посочи, че масово камионите се движат със счупени предени прозорци, без крепежни елементи или със стари гуми.

По неговите думи засиленият контрол ще продължи, докато отпадне необходимостта.

Биков обърна внимание и на пешеходците, велосипедистите и водачите на електрически тротинетки, като ги призова, когато приближават камион да се движат със скорост, с която могат да спрат, защото са трудно забележими на фона на тежкотоварните автомобили.

Той съобщи и за случай от тази нощ, свързан с автомобил. Около 3:30 ч. екип на Седмо районно правят опит да спрат автомобил на софийското околовръстно, но той не се подчинява и продължава. Полицаите го последват и виждат, че се е блъснал в мантинела. Колата е била управлявана 24-годишна жена. Полевият тест за алкохол е отчел два промила, тя е дала и кръвни проби. Пробите за наркотици са отрицателни, посочи Биков.

По време на брифинга началникът на столичното Пето районно Стефан Тотев съобщи за проведена акция срещу дрифтове и нелегални гонки, отново тази нощ. Били са проверени над 200 автомобила.

Констатирахме много нарушения и има много спрени от движение автомобили. Става въпрос за такива с променена конструкция, в изпускателната система, шасито, окачването и други. Най-честите нарушения са липса в оборудването, неплатени застраховки „Гражданска отговорност“ и тониране на предните прозорци, добави Тотев.

Установен е и моторист, шофирал с 1,8 промила алкохол.

По негова информация в столицата гонки има най-често по "Ботевградско" и "Цариградско шосе", булевард „България“, Околовръстния път – пътища с дълги прави участъци.

Тотев посочи, че се провеждат полицейски операции и в столичния квартал „Ботунец“ за спазване на обществения ред.

Припомняме, че вчера в и.д. главен секретар на МВР Любомир Николов разпореди незабавното предприемане на засилени контролни действия на територията на страната над тежкотоварния трафик. По негово разпореждане главните дирекции „Национална полиция“ и „Гранична полиция“, СДВР и областни дирекции на МВР ще създадат организация за провеждане на съвместни проверки с екипи на Изпълнителна (ИА) агенция „Автомобилна администрация“.