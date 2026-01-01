Товарният автомобил, в който се удари кола край Дупница, не е бил в нарушение на Закона за движение по пътищата. Това съобщават от МВР. Очаква се органите на реда да дадат повече информация за причините за тежката катастрофа, предаде NOVA.

В събота кола се удари в паркиран товарен автомобил с ремарке край Дупница. Катастрофата е станала малко преди разклона за Бобов дол в посока София, преди влизане на АМ „Струма”.

Тежка катастрофа край Дупница, има загинали (ВИДЕО/СНИМКИ)

По информация на МВР при инцидента е загинал шофьорът на лекия автомобил, който е на около 40 години и негов спътник на предната седалка.

Други трима са пострадали, сред тях е и 17-годишно момиче, което е в тежко състояние. То беше откарано с медицински хеликоптер в столичната болница „Света Анна”.

Шофьорът на тира не е пострадал. По непотвърдена информация той не е бил вътре. Все още се изяснява как се е стигнало до инцидента и дали става въпрос за висока скорост.