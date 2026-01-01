Служители на Областната дирекция на МВР във Велико Търново предотвратиха гонки с автомобили. Двама са задържани и е образувано досъдебно производство, съобщиха от пресцентъра на полицията.

Тази нощ около 01:30 ч. е получен сигнал на телефон 112 за силен шум от автомобили и форсиране на двигатели на улица „Магистрална“ в района на Търговски парк - Велико Търново. Към мястото са насочени три екипа на полицията. Установени са два леки автомобила, успоредно спрени в двете ленти за движение, подготвяйки се да потеглят при зелен сигнал на светофарната уредба с форсиране на двигателите. Установени са водачите - на 18 и 19 години от Велико Търново, неизвестни до момента на полицията. Последвала е проверка на още 37 автомобила и един мотоциклет, събрани в района, както и на 56 души. Други нарушения не са установени.

Припомняме, че новият директор на Областната дирекция в града старши комисар Марин Маринов посочи като един от приоритетите на МВР намаляването на пътния травматизъм.