На 11 юли Българската православна църква почита паметта на Св. равноапостолна княгиня Олга.

Света равноапостолна княгиня Олга (или Хелга; след кръщението си приема името Елена) е киевска княгиня, съпруга на княз Игор I и майка на княз Светослав I, от чието име управлява между 945 г. и 969 г. За произхода и мястото на раждане на Олга Киевска има най-различни предположения, често версиите са напълно противоречиви. Но за повечето историци произходът ѝ е определящ за делата ѝ - тази група застава зад предположението, че Олга Киевска е внучка на княз Борис І - дъщеря на най-малката му дъщеря Ана.

Друга версия я представя като дъщеря на самия цар Симеон I. А най-колоритната е, че тя е дъщеря на княз Владимир Расате (първородният ослепен син на княз Борис I).

Имен ден празнуват всички, които носят имената: Олга, Олег, Оля.