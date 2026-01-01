Военноморските сили отчитат намаляване на случаите с открити плаващи мини в Черно море. През 2025 г. до юли 2026 г. във водите под българска юрисдикция не са регистрирани случаи на открити плаващи мини. От началото на войната в Украйна досега ВМС са унищожили общо шест – по две през 2022, 2023 и 2024 г.

Данните обяви командирът на ВМС контраадмирал Кирил Михайлов след церемония в Бургас по смяна на командването на Противоминната военноморска група в Черно море MCM BLACK SEA. По думите му преди по-малко от месец плаваща мина е била обезвредена в турски морски пространства, което показва необходимостта от постоянна готовност за реакция.

Безпилотни апарати, бойни кораби и авиация влизат в най-голямото военноморско учение „Бриз 2026“

Увеличава се броят на случаите с надводни безпилотни апарати. Част от тях са загубили управление, а други са били повредени, но са запазили опасни взривни вещества на борда. Като пример контраадмирал Михайлов посочи и неотдавнашния инцидент в района на Констанца, Румъния.

До момента българските ВМС са унищожили три надводни безпилотни апарата, открити в българските морски пространства. Военноморските сили са обезвредили и десетки други опасни предмети, включително останки от ракетни ускорители, които представляват риск за корабоплаването.

Вчера в Международния конгресен център в Бургас се състоя церемонията по предаването на командването на Противоминната военноморска група в Черно море. България пое ръководството на многонационалното формирование от Турция. Командир на групата стана капитан I ранг Петър Димитров.

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Противоминната военноморска група е създадена преди две години с меморандум за разбирателство между България, Румъния и Турция. Първата ѝ активация започна през юли 2024 г., а до момента са проведени десет операции, при които са обследвани морски райони, подобрени са възможностите за наблюдение и е повишена оперативната съвместимост между трите флота.

Настоящата, единадесета активация, започва от Бургас и е първата под българско командване в рамките на втория команден период на страната. Групата ще участва и в международното военноморско учение "Бриз", като освен противоминни дейности ще тренира действия срещу новите рискове в морската среда.

Сред новите задачи на формированието ще бъде и наблюдението на критичната подводна инфраструктура в Черно море. Допълнението към меморандума между България, Румъния и Турция, подписано в Анкара, разширява обхвата на дейността на групата с обследване и наблюдение на стратегически подводни обекти.

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Сред обектите, които България разглежда като критична подводна инфраструктура, са газовата платформа "Галата" и свързаните с нея тръбопроводи, както и международните комуникационни кабели, преминаващи през българската изключителна икономическа зона.

По думите на командира на ВМС защитата на тези съоръжения става все по-важна, тъй като значителна част от комуникационния трафик между Грузия и Европа преминава през подводен кабел, започващ от България. Нарушаването на тази връзка би могло да има последици за регионалните и международните комуникации.

Противоминните кораби разполагат с необходимите технологии за изпълнение на тази задача заради високоточните си сонарни системи, които позволяват обследване на морското дъно. Освен откриване и обезвреждане на мини, те могат да следят състоянието на подводни кабели, тръбопроводи и други стратегически обекти.

Практическото изпълнение на новите задачи ще започне след като трите държави определят конкретните обекти от критичната си подводна инфраструктура и разработят съвместни планове за действие.

Контраадмирал Михайлов заяви, че натрупаният през последните две години опит ще позволи на Противоминната военноморска група да разшири ролята си и да допринесе за повишаване на сигурността в Черно море.