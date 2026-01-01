Десислава Атанасова излезе с нова публикация за полетите си до Турция.

Десислава Атанасова: Не съм пътувала с частен полет до Дубай с Пеевски

Тя припомни, че на 3 юли е публикувала официални документи за пътуването си с граждански полет на турските авиолинии от летище София до летище Истанбул.

"Публикувах и официални удостоверения от компетентните за граничен контрол български и турски власти. Те удостоверяват по безспорен начин датите на излизането и влизането ми през държавните граници на двете държави и пребиваването ми в Република Турция", пише тя и допълва, че разполага и с други документи.

Демерджиев: Пеевски и Десислава Атанасова са пътували заедно до Дубай през 2024 г.

"Справката, разпространена в публичното пространство оценявам, като екселска таблица с невярно съдържание по отношение на данните за мен, сглобявана седем дни, неподкрепена с никакви писмени официални документи", пише още Атанасова.