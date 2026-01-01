Европейската комисия представи днес предварително заключение, според което "Мета" нарушава европейското законодателство за цифровите услуги заради пристрастяващ дизайн на "Инстаграм" и "Фейсбук". Комисията отбелязва, че може да наложи глоба на дружеството, ако установените недостатъци не бъдат отстранени, предава кор. на БТА Николай Желязков.

Проверката на ЕК е показала, че двете платформи трябва да премахнат автоматичното възпроизвеждане на съдържание, автоматичната поява на съобщения на екрана (push notifications) и силно персонализираните препоръки за потребителите. Според ЕК "Мета" не оценява достатъчно въздействието на пристрастяването върху физическото и психическото здраве на потребителите, включително непълнолетни и уязвими възрастни хора. Дружеството не се е съобразило също с данните за времето, прекарвано от непълнолетните в двете платформи нощем.

Според проверката родителите трябва да имат високи технически умения, за да могат да настроят профилите на непълнолетните потребители в двете социални мрежи така, че да бъдат защитени от прекомерна употреба. ЕК настоява "Мета" да въведе промени в дизайна на двете платформи, например с изключване по подразбиране на автоматичното възпроизвеждане и безкрайното превъртане на стените със съдържание, да предвиди време за почивка от използването на услугата, да промени подхода при препоръките за съдържание.

Ако тези нарушения не бъдат изчистени, ЕК може да издаде решение, включително за налагане на глоба, равна на до 6 на сто от общия световен годишен оборот на "Мета", се посочва в съобщението. Допълва се, че проверката бе предприета през май 2024 г. и бе разширена тази пролет за оценка на ефективността на мерките на "Мета" за ограничаване на достъпа на децата под 13-годишна възраст до двете платформи.