Разследват междусъседско сбиване с пострадал в Монтанско, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 9 юли вечерта в село Бързия. Пострадалият мъж е изпаднал в безсъзнание след физическата разправа на ул. „Христо Ботев“ в селото.

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Установено е, че е възникнал битов конфликт между съседи. По време на скандала, двама мъже - на 49 и 33 г., са се опитали да нахлуят в съседния имот.

При насилственото изтръгване на входната порта, тя е повалила 65-годишния собственик на имота.

В резултат на падането мъжът е получил черепно-мозъчна травма и е изпаднал в безсъзнание.