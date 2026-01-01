Катастрофа с автобус със сръбска регистрация е станала рано тази сутрин на магистрала „Тракия“, съобщиха за БТА от пресцентъра на Министерството на вътрешните работи (МВР).

Няма пострадали, само материални щети, информират от МВР.

Произшествието е станало при 90-ти км на магистралата в посока София.

Автобусът, по все още неустановени причини, е пробил предпазната ограда на магистралата и е излязъл в полето край пътя.

Всички пътници са напуснали превозното средство невредими. След това те били транспортирани с други автобуси до близка бензиностанция, където изчакали организирането на по-нататъшния им транспорт.

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В автобуса пътували предимно млади хора. Те се връщали от почивка в турския курорт Кушадасъ.

Причините, поради които водачът е изгубил контрол над автобуса и той е напуснал пътното платно, предстои да бъдат установени.