Съдът уважи искането на Районната прокуратура в Ботевград и наложи най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ на 24-годишния Г.Г., обвинен за причиняване на тежка телесна повреда на 5-годишно дете при условията на домашно насилие.

Според събраните до момента доказателства, на 11 август 2026 г. в село Новачене, община Ботевград, обвиняемият е нанесъл множество удари по тялото на малолетния Д.Т., с когото е живеел в едно домакинство.

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Вследствие на побоя детето е с тежка телесна повреда, състояща се в тежка травма на главата, мозъчни увреждания, лицева травма, както и счупвания на ребро и челюст. В хода на разследването са разпитани свидетели, извършен е оглед на местопроизшествието и е изготвена съдебномедицинска експертиза.

Съдът прие, че събраните доказателства обосновават предположение, че обвиняемият е извършил престъплението, за което е привлечен към наказателна отговорност. Магистратите отчетоха и реалната опасност той да се укрие или да извърши друго престъпление, поради което постановиха задържането му под стража.

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Повдигнатото обвинение е за причиняване на тежка телесна повреда при условията на домашно насилие – престъпление, за което законът предвижда наказание „лишаване от свобода“ от 3 до 15 години.

Определението на съда подлежи на обжалване и протест пред Окръжен съд – София в законоустановения срок.