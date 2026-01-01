САЩ ще ударят здраво Иран икономически, предупреди днес президентът Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че той е направил този коментар на фона на неуспешните опити на Вашингтон и Техеран да постигнат споразумение - близо шест месеца след началото на войната.

Тръмп отправи предупреждението в интервю за телевизия "Фокс Нюз" ден след като министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт обяви, че страната му ще предприеме още следващата седмица срещу Иран "невиждани досега" мерки, що се отнася до икономическата изолация на една държава.