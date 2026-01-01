Тялото на мъжа, който изчезна във водите на язовир „Доспат“ на 31 юли, е открито, съобщи говорителят на ОДМВР – Пазарджик Мирослав Стоянов, предава БНТ.

Сигналът за откритото тяло е подаден около 18 часа на телефон 112 от риболовец, който е бил в язовира с лодка. По информация на полицията той е и действащ пожарникар в Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Смолян.

Водолази издирват мъж, изчезнал в язовир Доспат след инцидент с джет

На място са изпратени екипи на полицията и пожарната. Тялото е извадено от водата, а дежурна група на Районното управление във Велинград извършва оглед.

Тялото е открито в зона на язовира, намираща се на територията на Пазарджишка област, под местността Орлино.

Инцидентът стана на 31 юли. Мъжът е бил на почивка с компания край язовира и е паднал във водата при използване на джет. След това не е изплувал.

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В продължение на близо две седмици в издирването са участвали екипи на полицията и пожарната, водолази от Пловдив, местни жители, рибари и доброволци. Търсенето е било затруднено от почти нулевата видимост под два метра, ниската температура на водата и силните течения. В района на предполагаемото падане дълбочината е между 7 и 10 метра.

В операцията е използван и дълбоководен сонар. В издирването са се включили представители на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, местни рибари, ловни дружинки и екипи на „Гранична полиция“.