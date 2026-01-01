Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че „никога няма да се извини“ за предприемането на военни действия срещу Иран, като изтъкна, че по-високите цени на горивата са си стрували в стремежа му да попречи на Иран да се сдобие с ядрено оръжие, предава Vesti.bg.

„За това, че плащате съвсем малко повече за бензина си, просто не забравяйте, че го правите, за да не може една много зла страна, наистина най-големият държавен спонсор на тероризма в света, да разполага с ядрено оръжие. Така че помнете това, когато трябва да платите малко повече“, заяви Тръмп на събитие в окръг Насау, Ню Йорк, цитиран от Си Ен Ен (CNN).

Той омаловажи финансовото отражение на войната върху американците, заявявайки, че решението му да нанесе удар по Иран е било правилното. „Цената е 4 долара. Добре е. Искам да кажа, аз никога няма да се извиня. Направих правилното нещо“, каза той.

Само няколко часа по-рано напускащият си говорител на Белия дом Каролайн Ливит заяви, че целите да се поддържат ниски цени на горивата и да се гарантира, че Иран никога няма да има ядрено оръжие, са еднакво важни за президента. Това отбелязва видима промяна в посланията спрямо първоначалния фокус на администрацията единствено върху ядрения въпрос.

Средната национална цена за галон редовен бензин според Американската автомобилна асоциация е 4,07 долара, спрямо 3,85 долара преди месец и 3,16 долара преди година.

По време на цялата война Тръмп твърди, че по-високите цени на бензина са малка цена за гарантирането, че Иран няма да има ядрено оръжие. Но в скорошно проучване на CNN 74% от американците заявяват, че войната не си струва жертвите на американски животи и финансовата тежест върху правителството на САЩ.

Тръмп планира да обяви Ормузкия проток за територия на САЩ

Президентът Доналд Тръмп заяви, че планира да обяви Ормузкия проток за територия на САЩ, след като „приключим с победата над Иран“. Той посочи, че това ще се случи „съвсем скоро“.

Обявяването на международния воден път за територия на САЩ би наложило разполагането на войски в района за неограничено време, въпреки че преди това Тръмп обещаваше да запази войната в Иран кратка.

„Ние държим блокадата. Никой кораб не преминава, освен ако ние не поискаме“, каза Тръмп пред събралото се множество в окръг Насау.

Почти половин година след началото на войната между САЩ и Иран световните запаси от петрол бързо намаляват, тъй като трафикът през Ормузкия проток практически остава блокиран, а двете сили в центъра на военните действия спорят кой контролира критичния воден път.

Иран заявява, че няма да отвори отново протока напълно, докато САЩ не изпълнят условията му. Тръмп обаче многократно настоява, че протокът, през който петролът тече от страни като Саудитска Арабия и Ирак към останалата част от света, е под контрола на САЩ.

„Те нямат контрол. Ние имаме пълен контрол. Той е наш и в даден момент може би те ще направят нещо и тогава ще бъдат унищожени. В момента сме в много добра позиция“, каза Тръмп пред журналисти.

Трафикът през Ормузкия проток остава под една пета от нивата преди войната

Междувременно корабоплаването през Ормузкия проток е било на ниво от 17% спрямо средното ниво преди конфликта през последните седем дни, по данни на Центъра за морски търговски операции на Обединеното кралство (UKMTO). Само 151 кораба са преминали през тесния воден път през последните седем дни, според последния доклад на UKMTO.

От началото на войната между САЩ и Иран са регистрирани 56 съобщения за щети по плавателни съдове в Ормузкия проток и близките води. Този брой обаче изглежда не включва последните две атаки. В отделна информация UKMTO съобщи, че плавателен съд е претърпял „леки щети“ след атака от дрон, а Националната петролна компания на Абу Даби заяви, че два от нейните кораба са били атакувани при преминаване през протока.

Южнооманският маршрут, който е алтернативен временен коридор в протока, остава с най-висок риск, като на него се падат 16 от 18 инцидента с ракетни или въздушни удари, съобщени от UKMTO от 6 юли насам.

Морската блокада на САЩ продължава да е в сила, като забранява на кораби да пътуват до или от което и да е иранско пристанище, независимо дали е вътре или извън протока. Въпреки това през последните седем дни е регистриран един кораб под ирански флаг на влизане и един на излизане през Ормузкия проток.

Най-често срещаните флагове на кораби, преминаващи през оспорвания воден път, са били на Панама и Либерия – с по 12 кораба. Не са регистрирани плавателни съдове под флага на САЩ.

Най-често преминаващият тип плавателни съдове са били танкерите за петролни продукти, които обикновено транспортират рафинирани горива.

Последните данни отбелязват леко подобрение спрямо предходната седмица, когато трафикът е бил едва 4% от нивата преди войната.