Сметната палата публикува годишните декларации за имущество и интереси на лицата, заемащи публични длъжности, подадени до 15 май 2026 г. и встъпителните и финалните декларации, подадени в периода от януари до август 2026 г.

В годишните си декларации политиците са посочили придобито имущество, получени доходи, дадени обезпечения и направените разходи през миналата година. Какво показват те, обобщи NOVA:

Президентът Илияна Йотова

Банкови сметки – 305 000 евро

Кредитни карти – лимит – 20 000 евро

Доход – 104 975 евро

Йотова отчита семейни депозити на стойност 270 000 евро и задължения под формата на кредитни карти с лимит – общо 20 000 евро. Доходи – над 205 хиляди.

Премиерът Румен Радев

Банкови сметки – 286 100 евро

Кредитна карта – 5000 евро

Автомобил „Шкода Октавия” – 8274 евро

Инвестиции - 2922 евро

Председателят на Народното събрание Михаела Доцова

2 апартамента, 1 къща, 3 гаража, 4 поземлен имот/парцел, 1 склад, 1 автомобил

Банакови сметки – 123 389 евро

Лизинг – 11 627 евро

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов

Налични средства – 200 560 евро

Банкови сметки – 373 800 евро

Доход – 162 987 евро

Лидерът на ДПС Делян Пеевски

5 къщи – договор за наем, апартамент - договор за наем, ателие - договор за наем, гаражни клетки - договор за наем, 5 автомобила – договор,

Дивидент – 8 944 969 евро

Налични средства – 370 085 евро, 99 000 usd

Банкови сметки – 402 607 евро, 6222 usd

Инвестиции – 42 485 евро

Доход – 70 284 евро

Председателят на ПП Асен Василев

Апартамент

Банкови сметки – 20 809 евро

Върнат заем – 37 608 евро

Доход – 72 790 евро

Съпредседателят на ДБ Ивайло Мирчев

Лек автомобил

Налични средства – 19 940 евро

Банкови сметки – 107 371 евро

Доход – 90 159 евро

Лидрът на "Възраждане Костадин Костадинов

Апартамент

Налични средства – 409 евро

Банкови сметки – 11 400 евро

Лизинг – 21 000 евро

Доход – 95 000 евро

Публикацията на Сметната палата съдържа и декларациите на членовете на служебното правителство, както и на народните представители, избрани след проведените парламентарни избори през април 2026 г. Публикувани са над 16 000 декларации за имущество и интереси и списък с имената на 637 лица, които не са подали декларации в законоустановения срок.

Достъпът до имуществените декларации е осигурен чрез Регистър на лицата, заемащи публични длъжности в рубриката „Публичен регистър“ на интернет страницата на Сметната палата.

Хората, заемащи публични длъжности, декларират пред Сметната палата недвижимо имущество, моторни сухопътни, водни и въздушни превозни средства, вземания и задължения над 5000 евро, ценни книжа, дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества, финансови инструменти, криптовалути, доходи над 5000 евро, включително и тези извън възнагражденията за заеманата длъжност, трайно ползвано чуждо недвижимо имущество, трайно ползвани чужди моторни сухопътни, въздухоплавателни и въздушни превозни средства.

Тези лица декларират и имуществото на своите съпрузи или други, с които се намират във фактическо съжителство на съпружески начала, както и на ненавършилите пълнолетие. Предвидената глоба е от 500 до 1500 евро за неподадена или подадена извън срока декларация и от 1750 до 3000 евро за повторно нарушение.

След публикуването на декларациите, се извършва проверка на декларираните факти. Тя започва с искане до външните регистри (НАП, Имотен регистър, Търговски регистър, МВР-КАТ, БНБ-Централен кредитен регистър) за предоставяне на нужната информация, която се съпоставя с декларираните данни. Проверката приключва с доклад за съответствие или несъответствие. При установено несъответствие, подателят на декларацията е уведомяван да го отстрани в 14-дневен срок. В случай, че не се предприемат действия за това, Сметната палата публикува на интернет страницата си данните за разминаване между декларираните имущество и интереси и установеното при проверката.

Ако несъответствието е в размер, не по-малък от 5000 евро, Сметната палата приема решение за изпращане на резултатите на НАП за предприемане на действия по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

В случаите на несъответствие не по-малко от 12 500 евро, Сметната палата сезира Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество за извършване на имуществена проверка на задълженото лице и свързаните с него.