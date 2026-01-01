Заместник-министърът на здравеопазването проф. Петко Салчев е подал оставка. Това потвърдиха от пресцентъра на Министерство на здравеопазването.

От пресслужбата на кабинета съобщиха, че заместник-министърът на здравеопазването Петко Салчев е освободен от длъжността със заповед на министър-председателя Румен Радев. Салчев напуска поста по собствено желание, посочват от правителствената пресслужба.

Проф. Петко Салчев има медицинско и икономическо образование. В кариерата си е заемал редица висши държавни постове в системата на здравеопазването, сред които заместник- министър на здравеопазването (2003-2005 г.), заместник изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ (2019 г.) и управител на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) в периода 2020 - 2023 г. Бил е също и директор на Регионалния център по здравеопазване - София, както и изпълнителен директор на УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ“.