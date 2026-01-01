Един от най-добрите футболисти на Локомотив (София) в края на 70-те и началото на 80-те години на 20-и век – халфът Нако Дойчев, е починал тази сутрин на 66-годишна възраст, съобщиха ”червено-черните“ на официалната си страница.

Дойчев прекара инсулт в началото на месец юли тази година и не успя да се възстанови добре, а днес си е отишъл от този свят. В мъжкия тим играе девет сезона, участва в епичните мачове в турнира за Купата на УЕФА през 1979-а година, като бележи гол при гостуването на Динамо (Киев). Също така носи екипа на Локомотив (Горна Оряховица), където също е смятан за легенда на клуба. Кариерата му минава през Пирин (Гоце Делчев), Сливнишки герой и отбори в Кипър.

"С прискърбие ви съобщаваме, че тази сутрин, на 66-годишна възраст, е починал големият Нако Дойчев. Футболният виртуоз Нако Дойчев е роден на 9 юни 1960 г. Юноша е на Локомотив (София). Играл е за родния си клуб от 1979 до 1987 г. Има 273 мача и 35 гола в „А“ група. С „Локомотив“ е носител на Купата на Съветската армия през 1982 г.

Има осем мача и едно попадение в евротурнирите, но именно с него отстраняваме тогавашното страшилище Динамо (Киев)! Ръководството на „Локомотив“ изразява своите искрени съболезнования на семейството и близките на Нако Дойчев, както и на цялата „червено-черна“ общност! Почивай в мир, бате Нако!"