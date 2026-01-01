Пожар край „Слънчев бряг“
Пожар край „Слънчев бряг“ / БТА

Пожар гори в района на курортния комплекс Слънчев бряг. Огънят е обхванал сухи треви и ниска храстова растителност.

На място са изпратени четири противопожарни автомобила и водоноска. В района има задимяване, духа силен източен вятър. В близост се намират жилищни комплекси и складови площи.

Пожар край Слънчев бряг
БТА

Към момента няма данни за пострадали хора.

На място има и полицейски екипи. По първоначална информация пожарът е предизвикан от хора, които са се самонастанили с палатки в района. Те са евакуирани, казаха от МВР от мястото на инцидента. 

Пожар край Слънчев бряг
БТА

Пожарникарите продължават да гасят огъня и да предприемат действия за ограничаване на пламъците. 

Пожар край Слънчев бряг
БТА

Огънят вече е локализиран.Няма опасност за жителите и туристите в района, съобщава БНТ

По информация на БГНЕС по-късно огънят се е разпространил и е навлязъл в двора на складова база, където е имало дървени палети и множество отпадъци.

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Кореспондент на БТА в Бургас Станимир Димитров
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