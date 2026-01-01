Бившият министър на земеделието Иван Христанов ще се кандидатира за президент. Това потвърди той в ефира на „Здравей, България”.

Решението не е било спонтанно. „Този процес започна преди 15 месеца от инициативен комитет, който работеше изключително интензивно”, каза Христанов.

Битката за президент: Кои имена на кандидати вече са известни

„На тези избори трябва да заявим силна, надпартийна, гражданска, народна позиция за кандидат за президент”, допълни той.

Кандидатът за вицепрезидент е избран, но ще бъде обявен при внасянето на документите. Христанов обясни, че той е с граждански, обществен и експертен профил. „Имаме нужда от силен общественик, силен експерт, който да спечели доверието на хората”, коментира Христанов.

Той допълни, че вече е имал десетки срещи из страната.