Изучаването на нов език често се възприема като начин за пътуване, работа или общуване с други култури. Ново изследване показва, че то може да бъде свързано и с по-бавно стареене на мозъка.

Учени, изследвали хора в Испания, установяват, че при тези, които говорят няколко езика, мозъчната активност показва по-млада картина от очакваното за тяхната възраст. Ефектът е най-силен при хората, които владеят най-много езици, както и при тези, започнали да изучават втори език по-рано в живота.

Резултатите бяха представени на форума на Федерацията на европейските невронаучни дружества (FENS) през 2026 г. Изследването е ръководено от д-р Лусия Аморусо от Баския център за познание, мозък и език.

Екипът е включвал учени от Института за здраве на мозъка в Латинска Америка в Чили, Университета „Сан Андрес“ в Аржентина и Института за глобално здраве на мозъка към „Тринити Колидж“ в Дъблин.

Изследователите са проучили 728 души, като са измерили мозъчната им активност чрез магнитоенцефалография – метод, който регистрира магнитните полета, създавани от активните нервни клетки. След това с помощта на изкуствен интелект е създаден модел, способен да оценява т.нар. „мозъчна възраст“.

При хората, говорещи два езика, мозъкът изглеждал средно с около шест години по-млад от този на едноезичните участници. При владеещите три езика разликата достигала около седем години, а при хората, говорещи четири езика – приблизително 13 години. По-високото ниво на владеене на езиците също било свързано с по-млада мозъчна активност. По-ранното изучаване на втори език също се оказало фактор за по-силен ефект, което предполага, че продължителността и интензивността на езиковия опит може да имат значение.

Според учените многоезичието може да допринася за изграждането на т.нар. когнитивен резерв – способността на мозъка да се справя по-добре с промените, свързани със стареенето или заболяванията, без веднага да се проявят нарушения в паметта и мисленето.

Говоренето на няколко езика изисква постоянно превключване между различни думи и граматични правила. Човек трябва бързо да избере правилната дума, като едновременно потиска активираните думи от другите езици. Повтарянето на този процес в продължение на години може да стимулира определени мозъчни мрежи.

Хората, които говорят няколко езика, могат да се различават по образование, професия, социален живот и културен опит – фактори, които също могат да влияят върху здравето на мозъка.

Показателят „13 години по-млад“ също трябва да се тълкува внимателно. Той не означава, че мозъкът на човек, говорещ четири езика, е буквално с 13 години по-млад. Става дума за това доколко мозъчната му активност съответства на моделите, характерни за по-млади хора.

Изследователският екип планира да проучи дали многоезичието е свързано с по-голяма устойчивост на мозъка при хора с болест на Алцхаймер и други неврологични заболявания.

Изследването подкрепя по-широката идея, че мозъкът има полза от продължаващото учене през целия живот. Изучаването на език съчетава памет, внимание, слушане, говорене, решаване на проблеми и социално общуване – дейности, които поддържат ума активен.