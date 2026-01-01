Двама нови обитатели вече привличат вниманието във Варненския зоопарк - антилопа Кана, кръстена Кани, и капуцин, който все още няма име.
Ново бебе еленче очарова посетителите на зоопарка във Варна (СНИМКА)
Животните са пристигнали наскоро и в момента свикват с новата си среда.
От зоопарка призовават посетителите за търпение, докато новите обитатели се адаптират към обстановката.
Есенният сезон ще донесе и нови преживявания за гостите на зоопарка. Предстои да бъдат организирани демонстрационни хранения с различни животни.
Няколко дни преди всяко събитие ще бъдат обявявани датата, часът и обитателят, който ще бъде в центъра на вниманието.
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Посетителите ще могат да наблюдават отблизо общуването между животните и техните гледачи и специалисти и да научат повече за грижите и ежедневието на обитателите.
Зоопаркът вече работи с есенно работно време - от 9:00 до 18:00 часа.