Правителството на италианския премиер Джорджа Мелони подобрява днес рекорда по управленческо дълголетие в Италианската република, поставен от второто правителство на Силвио Берлускони. Рекордът на кабинета „Берлускони 2“ беше 1412 дни на власт. А днес кабинетът на Мелони официално е на власт вече 1413 дни, обобщават световните агенции Ройтерс и Франс прес и италиански медии, сред които АНСА, „РАИ Нюз“, „Скай Ти Джи 24“ и „Ти Джи Ком 24“.

Поставянето на нов рекорд по управленческо дълголетие на италианско правителство е още по-значимо, предвид факта че Мелони е първата жена премиер на Италия, откакто страната стана република след Втората световна война. Мелони дойде официално на власт на 22 октомври 2022 г., след като оглавяваната от нея десноцентристка коалиция спечели предсрочните парламентарни избори в Италия през септември същата година. Тогава противници на Мелони вещаеха на нейното правителство кратко съществуване – от между четири и шест месеца - но то продължава да управлява, близо четири години по-късно.

Счупеният рекорд по правителствено дълголетие ще бъде отбелязан тържествено днес от управляващата коалиция с голям митинг в южния италиански град Бари в областта Пулия. Той ще се проведе на пристанището, в зоната на терминала, от който потеглят круизните кораби. Събитието ще започне в 18 ч. местно време, но хората ще бъдат допускани до района още от 16 ч. Заради проявата ще бъдат въведени засилени мерки за сигурност в града.

Очаква се на митинга да присъстват 10 000 души. Със специална акредитация за събитието са вече 3500 души. Сред почетните гости ще бъде председателят на Сената на италианския парламент Иняцио Ла Руса, който е от партията на Мелони "Италиански братя". От Пулия и от съседни области с десетки автобуси ще бъдат докарани за митинга в Бари симпатизанти на десницата. Очаква се събитието да бъде отразено от 250 журналисти. На митинга реч ще произнесе самата Мелони, а преди това видеоконферетно се очаква да се включат вицепремиерите Антонио Таяни и Матео Салвини, които са лидерите съответно на партиите-коалиционни партньори в правителството "Форца Италия" и "Лига".

Днес в Бари противници на правителството на Мелони организират също проява - протестно шествие. То ще се състои няколко часа преди началото на митинга, организиран от десницата.

В осемдесетгодишната си история Италианската република е имала общо 68 правителства. Те са били оглавявани от 31 премиери. Според италианското законодателство при всяка една голяма промяна в състава на едно правителство този променен кабинет вече се води официално за ново правителство, въпреки че премиерът може да е един и същ. Така например някои анализатори възприемат второто и третото правителство на Берлускони като едно и също, но италиански експерти подчертават, че според италианските статистики става дума за два отделни кабинета, припомня Ройтерс.

Средното дълголетие на правителствата през 80-те години на съществуване на Италианската република е около 14 месеца. Най-кратко е било първото правителството на Аминторе Фанфани. То е просъществувало едва 22 дни през 1954 г.

Преди правителството на Мелони, само още четири правителства са просъществували над 1000 дни. Това са второто правителство на Силвио Берлускони (1412 дни от 2001 до 2005 г.), четвъртото правителство на Берлускони (1287 дни от 2008 до 2011 г.), правителството на Бетино Кракси (1093 дни от 1983 до 1986 г.) и правителството на Матео Ренци (1024 дни от 2014 до 2016 г.).

Статистиката показва, че в по-голямата част от поствоенната ера в Италия християндемократите и десноцентристите са били на власт, допълва Ройтерс.

Правителството на Мелони може и да е най-дълголетното на този етап в републиканска Италия и Мелони може и да е първата жена премиер в историята на Италия, но има още един рекорд, който по обясними причини все още остана неподобрен – този на най-дълголетно премиерство. Този рекорд се държи от Силвио Берлускони, който е бил начело на 4 правителства. Това означава общо 3339 дни на власт или малко над 9 години в периода 1994 г. - 2011 г. За да подобри този рекорд, Мелони трябва да спечели парламентарните избори догодина и да изпълни почти докрай и евентуалния си втори премиерски мандат.