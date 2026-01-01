Летният сезон в Пампорово приключи с близо 12% спад на нощувките в хотелите на „Пампорово“ АД, но с около 16% ръст на туристите, посетили зоните за спортни активности и развлечения в курорта. Това съобщи пред БТА изпълнителният директор на дружеството Стефан Присадов.

По думите му спадът при нощувките е бил очакван заради фактори като смяната на валутата, постоянно растящите цени и несигурността в световен мащаб.

Негативно влияние върху летните резервации е оказало и свлачището, което на 1 май прекъсна пътя Смолян – Пампорово. Според Присадов допълнително отражение е имала и дезинформацията през първите седмици след това относно достъпа до курорта.

Повече посетители на летните атракции

Ръст на туристите е отчетен при посетителите на вело- и приключенския парк, лифтовете и зоните за летни активности сред природата.

„Всички инвестиции на „Пампорово“ АД по отношение на курорта като лятна дестинация, очевидно вече дават резултати“, коментира Присадов.

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Сред успешните събития през летния сезон са състезанието „Персенк ултра“ и Pamporovo Summer Fest.

Над 3500 състезатели и гости от различни европейски държави са посетили Пампорово по време на фестивала на планинското бягане DECATHLON Persenk Ultra през август, посочват от дружеството. Състезанието ще се проведе отново и през следващото лято.

Новият лифт „Малина – Студенец“ е преди откриване

В курорта вече тече подготовката за зимния сезон. Новият 4-седалков лифт „Малина – Студенец“ е във фаза на довършителни дейности по вертикалната планировка, сградите за управление на съоръжението и финалните елементи по проекта.

От 1 до 15 октомври е предвиден тестов период, в който ще бъдат проверени цялото съоръжение и подменената инфраструктура. След приключването на тестовете фирмата доставчик трябва официално да предаде лифта на „Пампорово“ АД.

Очакванията са новият лифт да бъде пуснат в експлоатация в началото на зимния сезон.

Резервациите за зимата са на нивата от миналата година

Записванията и резервациите за предстоящия ски сезон засега са на нивата от предходната зима.

От „Пампорово“ АД отчитат тенденция туристите да резервират зимните си почивки в последния момент. Причината е и в климатичните промени и периодите с по-топло време през зимните месеци, заради които туристите следят условията в курортите и избират дестинация, след като се уверят, че има достатъчно сняг.

И през предстоящата зима „Пампорово“ АД продължава програмата си с израелски туристи. През миналия ски сезон в курорта отново са почивали ваканционни групи от Израел.

Очакванията са зимният сезон в Пампорово и Чепеларе да бъде на нивото на миналогодишния или по-добър, прогнозира пред БТА кметът на Чепеларе Боран Хаджиев.

По думите му много от хотелиерите са направили значими подобрения, включително изграждане на СПА центрове и обновяване на легловата база. „Пампорово“ АД също инвестира в подобряване на инфраструктурата в курорта.