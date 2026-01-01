От 10:00 до 13:00 часа на 5 октомври ще бъде забранено движението на моторни превозни средства по общинския път Кочериново – Бараково – Благоевград и улиците „Ильо Войвода“ и „Трети март“ в областния център, включително частта, образуваща кръстовището с ул. „Христо Смирненски“. Това съобщиха от Община Благоевград.

В посочения период движението ще се осъществява по първокласния път Е-79.

Временната организация е във връзка с провеждането на Исторически поход „По пътя на VII Рилска дивизия“ от село Бараково до площад „Македония“, който е част от програмата по повод 114 години от Освобождението на Горна Джумая и празника на Благоевград.