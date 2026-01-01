Президентските избори в Бразилия се насочват към балотаж, след като десният сенатор Флавио Болсонаро, съюзник на американския президент Доналд Тръмп, изненадващо спечели първия тур. Той ще се изправи срещу левия кандидат и бивш президент Луис Инасио Лула да Силва, след като никой от двамата не успя да събере над 50% от гласовете – прагът, необходим за победа на първи тур.

След отпадането на останалите кандидати Лула и Болсонаро ще се изправят един срещу друг на втория тур на 25 октомври. Изборите се провеждат на фона на корупционни скандали, дълбока политическа поляризация и нарастваща умора сред избирателите.

45-годишният Флавио Болсонаро, син на бившия президент Жаир Болсонаро, който в момента е в затвора, завърши първи с 47% от гласовете, въпреки че само няколко дни по-рано социологическите проучвания прогнозираха, че ще остане на второ място.

Флавио Болсонаро заяви, че първото му място е „краят на ерата на PT“ – Работническата партия на Лула. Той добави, че „няма търпение да си възвърне демокрацията след три седмици“.

Пред свои поддръжници в Бразилия Болсонаро повтори едно от основните си предизборни обещания – да прекрати възможността за последователни преизбирания на президента.

„Имам нужда само от един мандат“, заяви той.

Лула, който се класира втори с 44,9% от гласовете според данните на Висшия избирателен съд на Бразилия, заяви, че не е очаквал подобен резултат.

„Признавам, че бях убеден, че ще спечеля изборите на първия тур“, каза той пред свои поддръжници в хотел в Сао Пауло в неделя вечерта.

„От утре започваме нова кампания“, добави Лула.

Балотажът ще даде на бразилските избиратели ясен избор за бъдещето на страната както във вътрешен план, така и на международната сцена.

„Това са две конкуриращи се визии за това как трябва да изглежда страната и как трябва да изглежда Латинска Америка“, каза пред CNN Брайън Уинтър, главен редактор на Americas Quarterly и вицепрезидент по политиката в Americas Society/Council of the Americas.

Гласуването е задължително за повечето пълнолетни бразилци, а избирателната активност обикновено е сред най-високите в Северна и Южна Америка.

Изборът пред бразилците далеч надхвърля вътрешната политика и може да промени позицията на страната на световната сцена. Резултатът може да повлияе на това дали най-голямата държава в Латинска Америка ще се присъедини към нарастващия консервативен блок, близък до Тръмп, или ще продължи курса на Лула към многополюсна външна политика.

Лула и Болсонаро – две различни визии за Бразилия

80-годишният Лула се бори за четвърти и вероятно последен президентски мандат. Той управлява Бразилия от 2003 до 2010 г., а през 2023 г. се завърна на президентския пост след забележително политическо завръщане.

Лула прекара 580 дни в затвора по присъди за корупция, които Върховният съд на Бразилия отмени през 2021 г., възстановявайки политическите му права. През 2022 г. той победи тогавашния президент Жаир Болсонаро.

До събота социологическите проучвания даваха на Лула малка преднина пред Флавио Болсонаро, който се опитва да продължи политическото движение, изградено около баща му.

Жаир Болсонаро, който в момента е под хуманитарен домашен арест по здравословни причини, е лишен от право да се кандидатира и излежава 27-годишна присъда, след като беше осъден за опит за преврат с цел да отмени загубата си на изборите през 2022 г.

Четирима други кандидати за президент останаха значително зад Лула и Флавио Болсонаро по брой гласове и отпаднаха от надпреварата.

Сред тях бяха центристкият психиатър и автор на бестселъри Аугусто Кюри, десният бивш губернатор на Гояс Роналдо Кайадо, Ренан Сантос – десен основател на „Движение Бразилия Ливре“, който се кандидатира от партията „Мисао“, както и Ромеу Зема – икономически либерал и бивш губернатор на щата Минас Жерайс.

Две визии за мястото на Бразилия в света

Лула продължава да защитава многостранния подход в международните отношения, като същевременно се дистанцира от Съединените щати.

Промяната е видима и в търговските отношения на Бразилия. Китай е най-големият експортен пазар на страната от 2009 г. насам, а преднината му се е увеличила значително, откакто Тръмп се върна на власт.

Отношенията между Лула и Тръмп се влошиха, след като Бразилия се оказа въвлечена в тарифната политика на американския президент и в политиката на САЩ спрямо организираната престъпност в Латинска Америка. Това даде на Лула още една тема за кампанията му – защитата на националния суверенитет.

Първият сериозен сблъсък дойде през лятото на 2025 г., когато Тръмп обяви мита върху редица бразилски стоки и изрично посочи като причина и това, което администрацията му определи като политически мотивирано преследване на Жаир Болсонаро. Митата впоследствие бяха отменени през ноември.

Другият син на бившия бразилски президент – Едуардо Болсонаро, който се премести в САЩ и лобираше пред администрацията на Тръмп в защита на баща си, първоначално пое отговорност за натиска. По-късно обаче това се превърна в проблем за кампанията на Флавио, тъй като тарифите засегнаха бразилския бизнес.

Търговското напрежение отново ескалира това лято, когато Тръмп наложи нови мита върху определени бразилски стоки, които все още са в сила.

Лула отхвърли мерките и заплаши да предприеме ответни действия спрямо САЩ. По-късно, в интервю за CNN с Кристиан Аманпур през септември, той заяви, че ще изчака резултатите от продължаващите преговори с Вашингтон.

Спорът със САЩ се оказва важна тема и за колебаещите се избиратели с по-консервативни и националистически възгледи.

„Някои се шегуват, че най-ефективният защитник на Лула е Доналд Тръмп“, каза Уинтър. „Тарифите и другите опити за намеса в политиката на Бразилия до голяма степен се обърнаха срещу Тръмп и помогнаха на Лула.“

Лула изтъкна този аргумент и на световната сцена по време на Общото събрание на ООН през септември.

„Бразилия не е ничий заден двор“, заяви той, като същевременно обвини „някои бразилски политици“, че се обвързват с чуждестранни интереси в противоречие с интересите на страната. Забележките бяха възприети като насочени към Флавио Болсонаро.

Разделението се простира и върху други международни отношения. Два дни след речта на Лула в ООН бразилски дипломати се присъединиха към представители на няколко държави, които напуснаха залата, когато израелският премиер Бенямин Нетаняху започна обръщението си. Това се случи на фона на острите критики на Лула към действията на Израел в Газа.

Флавио Болсонаро заема коренно различна позиция. Той развива отношения с Нетаняху, Тръмп и други лидери, с които Лула е в конфликт.

Когато Флавио започна кампанията си през юли, Нетаняху се появи във видеозапис, за да го подкрепи, съобщи CNN Brasil.

През май Флавио се срещна с Тръмп в Овалния кабинет, където двамата обсъдиха организираната престъпност, митата и критичните минерали. На следващия ден той се срещна и с вицепрезидента Джей Ди Ванс и държавния секретар Марко Рубио.

Аржентинският президент Хавиер Милей, либертарианец и дългогодишен съюзник на семейство Болсонаро, пътува до Бразилия през юли, за да подкрепи кампанията на Флавио. Той нарече Лула „затворник“, а правителството му – „крадливи социалисти“, което доведе до отзоваването на бразилския посланик от Буенос Айрес.

Всичко това се случва на фона на променящата се политическа карта на Латинска Америка.

Престъпността на преден план

Международните отношения обаче не са единствената тема, която доминира предизборната кампания. За много бразилци основният въпрос остава престъпността.

„Сигурността и престъпността бяха сред основните проблеми, които доведоха до победата на латиноамериканската десница в 13 от последните 16 президентски избори в региона“, каза Уинтър.

По думите му грабежите, изнудването и кражбите на мобилни телефони продължават да определят усещането за несигурност сред бразилците, въпреки че нивата на убийствата са намалели през последното десетилетие.

Подобно на баща си, Флавио постави по-твърдия подход към престъпността в центъра на кампанията си. Той се застъпва за определянето на основните престъпни групировки като терористични организации, изграждането на нови федерални затвори и намаляване на възрастта за наказателна отговорност до 16 години.

„Марката на семейството е успешна най-вече защото се смята, че те не толерират престъпността“, каза Уинтър, посочвайки характерния за Жаир Болсонаро жест с пистолет.

По време на посещението си във Вашингтон през май Флавио призова администрацията на Тръмп да определи двете най-мощни престъпни организации в Бразилия като терористични групировки. Дни по-късно САЩ обявиха, че подобно определение ще влезе в сила през юни.