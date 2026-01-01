Датски съд глоби Грета Тунберг и още петима пропалестински активисти за незаконно проникване в Копенхагенския университет, предаде Франс прес.

Младата шведка и нейните съмишленици бяха арестувани през септември 2024 г. в Дания по време на протест в столицата Копенхаген против войната в ивицата Газа.

Шестимата подсъдими "бяха признати за виновни в незаконно навлизане и осъдени да платят глоби, изчислени на базата на дневни ставки", вариращи от 1200 до 7250 датски крони (159 до 958 евро), се посочва в съдебното решение, публикувано днес. Тунберг, на 23 години, беше глобена по-конкретно с 1800 датски крони (240 евро) за незаконното навлизане, както и за акция в централата на корабната компания "Мерск" (Maersk) миналата година - обвинение, по което останалите не бяха съдени.

По онова време шведската активистка призоваваше транспортния гигант да спре превоза на военно оборудване за Израел и разкритикува въздействието на дейността му върху околната среда, посочва АФП.

Грета Тунберг е била глобявана няколко пъти в Швеция за гражданско неподчинение във връзка с протести, свързани с климата.