България трябва да има дългосрочна национална стратегия за развитието на индустрията, която да съчетава разбирането за глобалните икономически тенденции с националните специфики и предимства на страната. Необходими са конкретни решения, а не поредната стратегия, която да остане само на хартия. Това заяви президентът Илияна Йотова, която откри днес кръгла маса на тема „Актуално състояние, проблеми и насоки за развитие на българската индустрия“ в хотел „София Балкан Палас“.

В рамките на форума беше представен доклад на Конфедерацията на българската индустрия (КБИ) за състоянието на българската индустрия през периода 2016-2025 г. Форумът се организира съвместно от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и КБИ.

Йотова благодари за поканата и поздрави организаторите за изготвянето на подробния анализ за състоянието на българската индустрия. По думите ѝ докладът е добре структуриран и обхваща достатъчно дълъг период, за да могат да бъдат проследени тенденциите в развитието на сектора. Тя изрази очакване изводите и предложенията от дискусията да достигнат до изпълнителната и законодателната власт, както и да бъдат ориентир за работодателските организации и синдикатите.

Президентът Йотова: С потенциала си България ще гради конкурентоспособна Европа

„Държава, която няма амбиция да произвежда и да има добавена стойност, постепенно губи способността си да определя не просто собственото си бъдеще, а и своето развитие“, посочи президентът.

Тя отбеляза, че светът преминава през дълбока трансформация, при която се пренареждат глобалните вериги на доставки, засилва се конкуренцията за инвестиции и технологии и се променя енергийната архитектура. Индустриалната политика отново заема централно място в стратегиите на водещите икономики.

Според Йотова една от големите слабости в развитието на европейската икономика през последните десетилетия е бил отказът от засилено индустриално производство. Част от водещите европейски икономики са предпочели да изнесат производствените си мощности към други държави заради по-евтиния труд и производствените разходи. Впоследствие обаче Европа е осъзнала, че не може да бъде конкурентоспособна, ако губи индустриалните си способности.

Президентът изрази резерви към някои аспекти на зелената икономика и посочи, че тя не трябва да се превръща в пречка за конкурентоспособността. Според нея бюрокрацията и административните ограничения понякога задушават предприемаческия дух и допринасят за изоставането на Европа в редица сектори спрямо други водещи икономики.

В този контекст Йотова постави въпроса дали България ще бъде активен участник в новата индустриална трансформация на Европа, или ще остане в периферията като пазар за чужда продукция, доставчик на евтин труд и икономика с ограничена добавена стойност.

По думите ѝ страната има потенциал да бъде активен участник в тази трансформация, но за целта е необходима дългосрочна национална стратегия. Тя трябва да определя кои отрасли ще бъдат развивани с оглед на предимствата и специфичните възможности на България.

Йотова: Най-важното за развитието на българската икономическа система е инвестицията в човешкия капитал

Държавата има роля да създава условия за целенасочени инвестиции в стратегически отрасли, да насърчава инициативите и производството и да облекчава административните и лицензионните процедури, каза Йотова. Тя призова за по-стабилна законодателна и данъчна регулация, която да не се променя при всяка политическа конюнктура и да не поставя бизнеса пред непрекъснато променящи се условия.

Президентът посочи, че е необходимо да се ускори технологичната модернизация на индустрията. Тя обърна внимание и на ролята на изкуствения интелект, който променя начина на производство, управление и реализация на продукцията.

„Изкуственият интелект е нещо, което трябва да бъде подчинено на човека, а не да се развива обратно“, заяви Йотова. Тя призова темата да не се използва само като устойчиво словосъчетание за представяне на визии за бъдещето или като оправдание за съкращаването на работни места.

Индустрията на бъдещето ще се развива чрез знания, инженерни компетентности, научни изследвания и иновации. Това изисква промени в професионалното образование, развитие на техническите университети, приложната наука и връзката между образователните институции и бизнеса, посочи президентът.

Тя отбеляза, че при срещите си с представители на големи, средни и малки компании и с работодателски организации често чува критики за прекъснатата връзка между българското образование и потребностите на икономиката. Проблемът, по думите ѝ, засяга както висшето, така и средното образование.

Йотова призова за съвместна работа с Министерството на образованието за преодоляване на допуснатите през годините слабости. Най-ценният ресурс на всяка модерна индустрия са хората, техните знания, умения и професионализъм, подчерта тя.

Според президента е необходимо по-силно професионално обучение, съобразено с нуждите на българската икономика. Тя посочи, че дуалното обучение може да бъде допълнителна възможност, но не може да замени качественото професионално образование в средните училища.

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Йотова отбеляза, че процесът трябва да бъде двустранен – бизнесът трябва да осигурява възможности за практическа подготовка на учениците и последваща професионална реализация, а образователните институции да подготвят кадри според потребностите на предприятията. По думите ѝ и директори, и преподаватели в професионални паралелки поставят въпроса за недостатъчните възможности, които бизнесът предоставя на учениците за допълнителна подготовка и практика.

Енергетиката е друга ключова тема за конкурентоспособността на индустрията, заяви президентът. Според Илияна Йотова предприятията се нуждаят от достъп до електроенергия за производството си, сигурни доставки и предвидими цени. Бизнесът трябва да развива нови енергийни технологии, а държавата да модернизира инфраструктурата и да използва стратегическото си положение в регионален, европейски и световен план.

Йотова призова правителството да подходи с внимание и отговорност към потенциалните промени в европейската система за търговия с емисии, така че те да не доведат до допълнителни тежести за българската индустрия.

Тя коментира и предстоящите дискусии по многогодишната финансова рамка на Европейския съюз до 2034 г. По думите ѝ има сериозни резерви в редица европейски държави към предложената рамка, а страните от Вишеградската група са изразили несъгласие с нея. Йотова изрази съмнение, че документът ще бъде приет до края на годината, но подчерта, че от следващия финансов период зависят възможностите на държавите да планират собственото си икономическо развитие.

Президентът обърна специално внимание на предвидените промени в търговията с емисии, които според нея не отчитат достатъчно националните специфики на българската икономика. Тя призова българската държава да представи по-категорично становище по този въпрос.

Като друго съществено предизвикателство Йотова посочи състоянието на транспортната инфраструктура. По думите ѝ проблемите не се ограничават до магистралите и първокласните пътища, а обхващат и републиканската пътна мрежа. Това ограничава икономическото развитие на редица части от страната и затруднява привличането на големи инвеститори.

„Няма как да поканим големите инвеститори със сериозните инвестиции тогава, когато те просто не могат да стигнат до една община, до един град“, посочи президентът. Тя призова развитието на инфраструктурата да бъде сред основните приоритети на българската държава.

Йотова подчерта, че отговорността за развитието на икономиката не трябва да бъде само на държавата. Бизнесът разполага с незаменим опит и експертни оценки, които могат да помогнат за формулирането на ефективни решения. Според нея представителите на предприятията най-добре познават спецификите на българската икономика и могат да посочат секторите, в които страната има най-голям потенциал.

Президентът заяви, че бизнесът няма нужда от поредната стратегия, която да остане в папките, а от конкретни решения и срокове за изпълнението им. По думите ѝ липсва ясна програма за това какво трябва да направи България за развитието на икономиката и индустрията през следващите години.

Йотова отбеляза още, че страната не може да си позволи да остане само производител и доставчик на суровини. Необходимо е да се развиват производства, които затварят веригата от суровините до готовите продукти с по-висока добавена стойност. Това би донесло по-голямо икономическо развитие и печалби за страната, посочи тя.

Според президента България има възможност през следващите години да се превърне във важна страна не само за развитието на Югоизточна Европа, но и за енергийната, инфраструктурната и дигиталната сигурност на целия Европейски съюз.

За целта страната трябва да намери подходящите си партньори и да отстоява интересите си пред европейските институции при осигуряването на средства и възможности в рамките на новите европейски фондове. Йотова обърна внимание на втория стълб на предложената финансова рамка, свързан с конкурентоспособността, като посочи, че България може да има значима роля в него.

Тя подчерта обаче, че това не отменя необходимостта от запазване на кохезионната политика и политиката в областта на селското стопанство, които са от голямо значение за страната. По думите ѝ България все още не е достигнала равнището на развитие на съседни държави и на страните от Западна и Северна Европа и трябва да защитава интересите си във всички тези политики.

В заключение Йотова призова за повече амбиция, смелост и кураж в развитието на българската индустрия. Тя определи бизнеса като един от най-важните съветници на държавните институции, тъй като именно предприятията създават брутния вътрешен продукт и познават рисковете и възможностите пред икономиката.