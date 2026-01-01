Върховният представител на Съвета на мир на американския президент Доналд Тръмп за ивицата Газа Николай Младенов заяви в социалната платформа Екс след срещата си с руския министър на външните работи Сергей Лавров в Москва, че "споразуменията създават реална възможност", а "реалното им изпълнение създава траен мир".

"Превръщането на прекратяването на огъня в траен мир е бавен, труден и крехък процес. Преки пътища няма, а хората в Газа се нуждаят от осезаем напредък, а не от поредните обещания", написа Младенов.

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"В Москва се срещнах с външния министър Сергей Лавров, за да обсъдим работата на Съвета за мир. В центъра на дискусията ни бяха три приоритета. Прекратяването на огъня трябва да се спазва, а всички страни - да изпълнят поетите от тях ангажименти. Палестинското управление в Газа трябва да бъде надеждно, отчетно и обвързано с по-широк политически хоризонт. Сигурността и възстановяването трябва да вървят ръка за ръка, тъй като едното не може да съществува без другото. Като постоянен член на Съвета за сигурност на ООН Русия има важна роля в подкрепата на този процес. Споразуменията създават възможност. А реалното им изпълнение създава траен мир", гласи още публикацията на бившия външен министър на България.

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На срещата си с Младенов вчера Лавров каза, че прибягването до едностранни мерки, засягащи статута на палестинските територии, е недопустимо, предаде ТАСС, като се позова на Министерството на външните работи на Руската федерация.

"От руска страна бе потвърдено твърдото придържане към принципа за две държави при уреждането на израелско-палестинския конфликт въз основа на общопризнатата международноправна рамка, опирайки се върху съответните резолюции на Съвета за сигурност и Общото събрание на ООН. Изтъкната бе готовността за връщането на страните към преговори за трайно уреждане на конфликта с цел създаване на независима палестинска държава на принципа да не бъде прекъсвана териториалната свързаност между Газа и Западния бряг на река Йордан, със столица Източен Йерусалим", отбеляза руското външно министерство.