Софийският апелативен съд осъди на 10 години затвор 56-годишен мъж за държане на 14,621 кг хероин с цел разпространение. Престъплението е извършено при условията на опасен рецидив в кюстендилското село Коняво.

С присъда от 23 ноември 2026 г. апелативните магистрати отмениха решението на Окръжния съд в Кюстендил, с което мъжът е бил признат за невинен.

Разследването, проведено под ръководството на Окръжната прокуратура в Кюстендил, установило, че на 18 юни 2021 г. той държал 14,621 кг хероин, разпределен в 29 пакета и поставен в туристически сак. Наркотичното вещество било предназначено за разпространение.

Съдът наложи на подсъдимия наказание от 10 години „лишаване от свобода“ при първоначален строг режим и глоба от 25 000 евро.

Освен това той трябва да изтърпи отделно и неизтърпяната част от наказание от една година и два месеца затвор, наложено му по друго дело.

Присъдата подлежи на обжалване и протест пред Върховния касационен съд в законоустановения срок.