Служители на Агенцията по заетостта в различни градове на страната настояват за увеличение на възнагражденията с 350 евро, възстановяване на добавката за прослужено време и равнопоставено третиране на работещите в държавната администрация. Протестните действия са организирани от Синдиката на административните служители (САС) „Подкрепа“ и включват едночасови ефективни стачки.

Служителите на Дирекция „Бюро по труда“ в Перник, Разград и Габрово се включиха в протестите с искане за достойно заплащане на труда и по-добри условия на работа.

„Служителите на Агенцията по заетостта са сред т.нар. работещи бедни, въпреки голямото натоварване и обема на работа, който ежедневно извършват“, заяви пред БТА Юлия Ганчева, заместник-председател на Синдикален регионален съюз „Подкрепа“, по време на едночасовата ефективна стачка в Перник.

По думите ѝ хората работят по осем часа при пълно натоварване и не търсят привилегии, а възможност да живеят достойно. Ганчева заяви подкрепата на синдикалната организация за протестиращите и подчерта, че решението за евентуално продължаване на стачните действия ще бъде взето от самите служители.

Сред основните искания са увеличение на възнагражденията с 350 евро, връщане на допълнителното заплащане за трудов стаж и равни права за всички работещи в държавната администрация.

БТА

В Разград служителите също настояха за по-високи заплати. „Това, което искаме ние, е достойно заплащане за нашия труд“, заяви Росина Великова, председател на синдикалната секция на КТ „Подкрепа“ в местната дирекция „Бюро по труда“.

Тя подчерта, че служителите на Агенцията по заетостта са пряко ангажирани с провеждането на политиките по заетостта и имат съществена роля за тяхното реализиране. Подкрепа за исканията изразиха и Ангел Майсторски, председател на Синдикалния регионален съюз на КТ „Подкрепа“ в Разград, както и бившият служител на дирекцията Пейчо Николов.

В Габрово протестиращите поставиха акцент и върху разликите в заплащането между служителите на постоянни трудови договори и тези, назначени по програми и проекти. По данни на синдикалната секция средната нетна заплата в бюрото е около 750 евро, а възнагражденията на работещите по проекти са още по-ниски – между 600 и 700 евро.

Те съставляват около 40% от персонала и изпълняват същите или сходни задължения като останалите си колеги, но получават по-ниско заплащане.

„Ние работим точно толкова, колкото колегите от Бюрото по труда, и смятам, че трябва да се обърне внимание на хората, които работят по проектите“, посочи една от служителките. По думите ѝ при ползване на болничен за гледане на дете месечният доход може да падне под 500 евро.

Председателят на Синдикалния регионален съюз на КТ „Подкрепа“ в Габрово Даниела Йорданова също настоя за възстановяване на добавката за прослужено време, която служителите не получават от години.

БТА

„Не искаме да живеем в разкош и лукс, а просто да посрещаме най-нормалните разходи, които всички ние имаме“, заявиха протестиращите. Те обърнаха внимание, че ниските възнаграждения създават особени затруднения за служителите с деца и за тези, които се грижат за болни родители.

Синдикатът на административните служители „Подкрепа“ започна щафетните едночасови ефективни стачки със социалните работници. Протестните действия ще продължат до 1 декември и са насочени срещу ниското заплащане, разликите във възнагражденията и неравнопоставеното третиране на служителите в държавната администрация.