Европейската комисия (ЕК) въвежда временни ограничения върху вноса на определени видове хибридни автомобили чрез система от квоти. Целта е да бъде защитена автомобилната индустрия в ЕС от значителното увеличение на вносните доставки през последните години, съобщиха от Комисията.

Новите правила ще влязат в сила от 1 декември и са резултат от разследване, установило сериозен ръст на вноса на хибридни превозни средства в Общността през последните три години. Макар мярката да е свързана с договореностите между ЕС и Китай от 9 октомври 2026 г. за умерено ограничаване на китайския износ на хибриди към европейския пазар, ограниченията ще обхванат всички държави износителки, независимо от произхода на автомобилите.

Предвижда се за всяка страна да бъде определен максимален брой превозни средства, които могат да бъдат доставени на европейския пазар в рамките на срока на действие на защитните мерки. Вносът над установените квоти няма да бъде разрешен.

Според анализа на ЕК увеличението на доставките е свързано с нарастващия свръхкапацитет в световното автомобилостроене, както и с въвеждането на търговски ограничения на други големи пазари. В резултат европейските производители на хибридни автомобили губят пазарни позиции, което поставя под въпрос дългосрочната устойчивост на този сегмент от индустрията. Разследването е установило непосредствена опасност от сериозни щети за европейското производство, което налага предприемането на защитни действия.

Квотите ще бъдат разпределени по две направления – за държавите със значителен дял в доставките на хибридни автомобили за ЕС и за всички останали страни. Националните квоти ще се определят въз основа на внесените количества през 2025 г., увеличени с приблизително 15%. Държавите, чийто дял от общия внос в ЕС е над 2%, ще получат отделна квота, а за останалите ще бъде създаден общ резервен лимит.

От Комисията уточняват, че разследването е започнало на 30 октомври след постигнатите договорености с Китай в областта на търговията и инвестициите. Проверката обхваща две категории автомобили – пълни хибриди (HEV) и плъгин хибриди (PHEV).

И двата типа комбинират двигател с вътрешно горене и електрически мотор, но имат съществена разлика в начина на зареждане. При плъгин хибридите батерията може да се зарежда директно от електрическата мрежа. При стандартните хибриди (HEV) електроенергията се генерира от самия автомобил чрез рекуперация при спиране и работата на двигателя.

Временните ограничения ще останат в сила за срок до 200 дни. Окончателни защитни мерки могат да бъдат въведени девет месеца след началото на разследването, като този период може да бъде удължен с още най-много два месеца.