Оставиха в ареста Асен Василев, обвинен за катастрофата на АМ „Тракия“, при която загина 62-годишната директорка на училище в Карнобат Маргарита Паскалева, съобщиха от прокуратурата.

Той е обвинен за това, че при управление на автомобил е нарушил правилата за движение по пътищата и предизвикал пътнотранспортно произшествие с автомобил, управляван от пострадалата, с което умишлено причинил смъртта й.

Тежкият инцидент стана на 9 ноември на автомагистралата в посока от Карнобат към Бургас. По време на разследването е установено, че автомобилите на мъжа и жената са се движили в една и съща посока, като автомобилът на обвиняемия е застигнал и блъснал колата ѝ.

Мъжът е управлявал превозното средство със скорост от 251 км/ч. Разрешената за съответния пътен участък е 140 км/ч. Определението на Окръжен съд-Бургас подлежи на обжалване пред Апелативния съд в града.

БГНЕС

Прокурор Мануел Манев определи скоростта като изключително висока и посочи, че автомобилът се е движил с над 200 км/ч и в предходен участък от пътя. По думите му това поведение показва пренебрегване на възможните последици, предава БТА.

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Предвиденото в закона наказание за това престъпление е от 10 до 20 години лишаване от свобода.

Защитата оспори начина, по който е установена скоростта. Адвокатът на Василев Крум Йорданов заяви, че тя не е определена чрез автотехническа експертиза и точността на посочените данни трябва да бъде изяснена.

В съдебното заседание адвокатът представи медицински документи, с които аргументира позицията си относно здравословното състояние на обвиняемия.

В залата присъстваха и близки на загиналата жена. Сестрата на Маргарита Паскалева заяви пред журналисти, че семейството очаква справедливо решение по случая.