63-годишна жена загина след тежка катастрофа между два автомобила на автомагистрала "Тракия".

Временно е ограничено движението в изпреварващата лента на АМ „Тракия“ при км 341 - в посока Бургас, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Сигнал за инцидента е получен в 15.57 ч. днес за катастрофа, станала на територията на община Камено. Лек автомобил със софийска регистрация, управляван от 66-годишен мъж от София, застига и блъска друга кола, която е с бургаска регистрация, управляван от 63-годишна жена от Карнобат.

От удара едната кола спира в аварийната лента, а втората в ускорителната. От инцидента на място е загинала водачката на л.а. "Хонда".

Предстои извършването на оглед на местопроизшествието. Трафикът се осъществява при ръчно регулиране от служители на "Пътна полиция" в средната пътна лента.

По случая е започнато разследване.