Задържаха за 72 часа мъж за тежката катастрофа на на АМ „Тракия“, при която загина 62-годишна жена, съобщиха от прокуратурата.

Той е обвинен за това, че при управление на автомобил е нарушил правилата за движение по пътищата и предизвикал пътнотранспортно произшествие с автомобил, управляван от пострадалата, с което умишлено причинил смъртта й.

Тежка катастрофа с жертва затруднява движението на АМ „Тракия“ (ВИДЕО)

Припомняме, че инцидентът стана на 9 ноември на магистралата в посока от Карнобат към Бургас. По време на разследването е установено, че автомобилите на мъжа и жената са се движили в една и съща посока, като автомобилът на обвиняемия е застигнал и блъснал колата на пострадалата.

Установено е също така, че той е управлявал превозното средство със скорост от 251 км/ч. Разрешената за съответния пътен участък е 140 км/ч.

Ще бъде отнето издаденото на мъжа свидетелството за правоуправление на МПС. Предстои да му бъде поискан постоянен арест.