Кметът на Карнобат Георги Димитров определи като „скорост за Формула 1“ движението със 251 км/ч по магистрала „Тракия“, където при тежка катастрофа загина 62-годишната директорка на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ Маргарита Паскалева. В ефира на „Здравей, България“ той коментира, че подобна скорост е много над разрешената и опасна предвид състоянието на пътя към Бургас. Димитров е познавал лично загиналата.

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Шофьорът на джипа е задържан за срок до 72 часа с постановление на Окръжната прокуратура в Бургас и вече е с повдигнато обвинение.

„За инцидента разбрах може би 40 минути, след като се беше случил. Обади ми се началникът на районната противопожарна служба, за да ме попита дали има съвпадение на имена с директора на училище „Кирил и Методий“. Показа ми личната ѝ карта, която бяха намерили в колата. За съжаление, трябваше да потвърдя, че става въпрос за нея“, разказа Георги Димитров.

По думите му скоростта, с която се е движел джипът, е била изключително висока и на практика е лишила жената от всякакъв шанс да оцелее. Кметът посочи, че след инцидента няколко пъти е посещавал мястото на катастрофата.

„При тази скорост автомобилът изминава около 70 метра в секунда. Ако тежи близо 1800 килограма, спирачният път е около 250 метра. От 9 ноември насам няколко пъти съм ходил в Бургас и съм минавал покрай мястото, където е станал инцидентът. Там почти не се вижда спирачен път – следите са около пет метра. Тя не е имала никакъв шанс да оцелее. Ударът е бил в задната част на автомобила“, обясни Димитров.

Кметът изрази недоумение от поведението на шофьора, който, по думите му, е на 66 години и би трябвало да има достатъчно житейски опит, за да осъзнава рисковете от подобно шофиране.

„Ако беше младеж на 20-25 години, бихме могли да кажем, че е неопитен, че му кипи кръвта. Но той е на 66 години, има някакъв бизнес, би трябвало да е улегнал мъж. Не знам как си е позволил да кара с такава скорост. Почерни едно семейство“, заяви кметът на Карнобат.

Той определи случилото се като огромна загуба за града и подчерта, че Маргарита Паскалева е била уважаван и обичан човек.

„Тази година отново стана директор на годината и получи почетна грамота от Министерството на образованието. На погребението имаше над 200 души, но и 2000 да бяхме, няма да я върнем“, каза Димитров.

Очаква се утре съдът да разгледа мярката на задържания. Прокуратурата ще поиска той да остане за постоянно в ареста.