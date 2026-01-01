Принудителният брак, сурогатното майчинство и незаконното осиновяване да бъдат включени сред формите на експлоатация при трафика на хора. Това предвиждат промени в Наказателния кодекс, одобрени от Министерския съвет.

Законопроектът предвижда по-тежки наказания за най-сериозните случаи на трафик на хора. Максималната присъда от 15 години затвор се увеличава на 20 години, когато престъплението е извършено с особена жестокост или е причинило значителни вредни последици за пострадалия. Съдът ще може да постанови и конфискация.

Предлага се създаването и разпространението на порнографски материали с участието на жертва на трафик да се наказва с от 5 до 10 години лишаване от свобода. Предвижда се и наказателна отговорност за хора, които съзнателно ползват услуги, предоставяни от лице, за което знаят, че е жертва на трафик.

Промените разширяват и мерките за подкрепа на пострадалите. След установяване на жертва компетентните органи ще трябва незабавно да уведомят Националната комисия за борба с трафика на хора. Предвидени са достъп до правна помощ, консултации, настаняване и защита на личния живот, както и минимум 30 дни за възстановяване и размисъл.

За особено уязвимите жертви се предвижда допълнителна закрила до три месеца, която при необходимост може да бъде удължена до общо осем месеца. Подкрепа ще може да се предоставя и след приключване на наказателното производство.

По-тежки мерки срещу имотните измами

Със законопроекта се предвижда наказателна отговорност за използването на фалшиви документи, чрез които друго лице получава имущество без правно основание. За първи път изрично се предлага да бъде криминализирана и т.нар. посредствена документна измама – например продажба на имот пред нотариус с фалшиво пълномощно.

За използване на неистински или преправен частен документ, с който се доказват права по саморъчно завещание или пълномощно за разпореждане с недвижим имот, се предвижда затвор от една до шест години. Когато подправката е извършена с цел имотна облага, наказанието може да достигне осем години, като е възможна и конфискация.

Промените обхващат и измамите с помощта на изкуствен интелект. Предлага се за компютърна измама да се счита използването на съдържание, генерирано или обработено чрез изкуствен интелект или друга информационна система, което имитира външния вид, поведението или изявленията на друго лице и причинява имотна вреда.

Предвижда се по-тежка отговорност и когато измамата е извършена по поръчение или в изпълнение на организирана престъпна група. Делата за тези престъпления ще се разглеждат на първа инстанция от окръжните съдилища.

Законопроектът цели да въведе европейските изисквания за борба с трафика на хора и да засили защитата на жертвите, както и да подобри противодействието на имотните измами.