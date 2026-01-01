От няколко дни Областната дирекция на МВР във Варна прилага иновативен подход, като използва дронове за установяване на нарушения на пътя. Това съобщи директорът на полицията в крайморския град старши комисар Живко Желев.

Той уточни, че безпилотни летателни средства действат в целия регион. Когато бъде засечен нарушител, полицейски екип го спира и му налага санкция. По думите на Желев за два дни по този метод са установени повече от 30 нарушители.

Борбата с пътния травматизъм беше акцент на среща между ръководството на полицията, кметове на общини и представители на местната власт от региона. В разговора участва и заместник-областният управител Христо Иванов.

Старши комисар Желев уточни, че дирекцията на МВР може да си партнира с общинските администрации не само в борбата с пътния травматизъм, но и в осигуряването на сигурността и опазването на обществения ред.

"Областната дирекция вече е успяла почти да удвои броя на полицейските екипи в региона", каза още Желев. По думите му преди два месеца патрулите са били 18–20, а сега ежедневно обикалят още толкова.

В момента тече конкурс за назначаването на още 74 служители в дирекцията. Според Желев, когато новите служители бъдат назначени, присъствието на полицията в областта ще стане още по-осезаемо.

В контрола по пътищата вече участват и цивилни необозначени служебни автомобили, чиито екипи обаче имат право да установяват нарушения и да санкционират нарушителите, каза още старши комисарят. Само за няколко дни - между 16 и 20 ноември, полицейските служители са установили 164 нарушители, включително шофьори без свидетелства за управление на моторно превозно средство.

"В борбата с пътния травматизъм дирекцията разчита на съдействието на местните власти", изтъкна Желев. Според него акцентът пада върху необходимостта от осветяване на пешеходните пътеки, особено в близост до учебните заведения, освежаване на пътната маркировка, изграждане на прегради пред училищата, които да не позволяват на децата внезапно да излязат на пътното платно, както и премахване на растителност и обекти, които закриват пътните знаци.

По думите на директора на полицията всички общини полагат усилия в тази насока. Варна има какво да догонва в сравнение с другите общини, но това е разбираемо, тъй като градът е по-голям и движението е натоварено, посочи Желев.

Директорът на полицията припомни и инициативата „На запис без компромис“, чрез която свидетели на нарушения могат да качват видеоклипове на специална платформа, а служителите на КАТ ги обработват в максимално кратки срокове.

Желев уточни, че от началото на годината са подадени и обработени 1007 видеоклипа, като 116 от тях са препратени към други областни дирекции. Той отчете още, че от януари досега в региона са образувани 403 досъдебни производства срещу шофьори, седнали зад волана след употреба на алкохол или наркотици. Конфискуваните автомобили са 138.