Хванаха 40 кг кокаин на „Дунав мост 2“.

Това съобщи на брифинг Дончо Ташлиев - началник на отдел "Митническо разузнаване и разследване" към ТД Митница Русе.

Разследването е в начална фаза и не може да се каже какво е качеството на наркотика.

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Кокаинът е открит в превозно средство, пътуващо от Нидерландия за Турция на 21 ноември. Основният товар в хладилно полуремарке - боровинки.

Агенция „Митници“

Наркотикът е бил в естествени кухини в кабината. Шофьорът е около 50-годишен турски гражданин.

Агенция „Митници“

Той е казал, че не знае нищо нищо за наркотика. Стефан Горанов - главен инспектор в сектор "Борба с наркотрафика" допълни, че наркотикът е открит без да се използва митническо куче.

Агенция „Митници“

Той обясни, че от началото на годината това е най-голямото количество хванат кокаин във Видинско. "Общо от началото на годината всички служители от Агенция "Митници" са разкрили над 178 кг кокаин. От тях 76 са на територията на Видин при три случая", каза Ташлиев.

Грубо на черния пазар хванатото количество кокаин може да се продаде за над 6 млн. евро.