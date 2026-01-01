Делото за смъртта на 6-годишния Ангел Райчев, починал след стоматологична операция в пловдивската болница „Медикус Алфа“, отново се връща в прокуратурата. Пловдивският апелативен съд потвърди решението на Окръжния съд, с което съдебното производство беше прекратено заради допуснати нарушения при изготвянето на обвинителния акт, информира кореспондентът на БТА в Пловдив Таня Благова.

Обвиняеми по случая са двамата анестезиолози Пламен Мандев и Любомир Морев, както и стоматоложката Десислава Георджева. Според обвинението медицинските специалисти са допуснали нарушения при оказването на медицинска помощ на детето, които са довели до смъртта му.

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При разглеждането на делото в разпоредително заседание Окръжният съд е открил четири нарушения на процесуалните правила. Две от тях са свързани с обвинението срещу Любомир Морев, а другите две – с това срещу Пламен Мандев, включително с начина, по който е бил привлечен като обвиняем.

Апелативните съдии не приемат всички констатации на първата инстанция, но смятат, че част от установените пропуски са достатъчно сериозни, за да наложат връщането на делото на прокуратурата.

Спорът за дозировката на медикамента „Нивалин“

Един от основните мотиви за потвърждаване на съдебното определение е свързан с обвинението срещу анестезиолога Пламен Мандев и приложената доза от медикамента „Нивалин“.

Според прокуратурата лекарят е използвал 25 милиграма от препарата при извеждането на детето от анестезия, без да съобрази количеството с възрастта и теглото му. В обвинението е посочен общият диапазон на дозиране за деца до 6-годишна възраст – между 0,03 и 0,28 милиграма на килограм телесно тегло.

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Съдът обаче отбелязва, че в обвинителния акт липсва конкретизация на индивидуалната правилна доза за Ангел, която според посочените данни е била 4,48 милиграма. Така не е направено пряко сравнение между приложените 25 милиграма и количеството, определено за конкретното дете.

Магистратите обръщат внимание и на промяна в самото обвинение. При първоначалното му повдигане срещу Мандев е била посочена конкретната доза от 4,48 милиграма, но при окончателното формулиране на обвинението това уточнение е отпаднало.

Според апелативния съд подобен пропуск затруднява изясняването на фактите и обстоятелствата, които трябва да бъдат доказани в процеса.

Апелативният съд не приема всички възражения на първата инстанция

Въззивната инстанция не споделя част от останалите изводи на Окръжния съд. Съдиите не намират за съществено противоречието относно това доколко Любомир Морев е бил запознат с медикаментите, използвани по време на анестезията.

Според обвинението отговорността на Морев е свързана с неправилната първоначална оценка на състоянието на детето, неразпознаването на настъпилото животозастрашаващо усложнение и непредприемането на необходимите медицински действия.

Апелативните магистрати не приемат и наличието на съществено противоречие между обстоятелствената част и диспозитива на обвинителния акт относно оценката на състоянието на детето и неразпознаването на холинергичната криза.

Въпреки тези различия в преценката на нарушенията съдът потвърждава връщането на делото за отстраняване на установените съществени пропуски. Определението е окончателно.

Протести и отнет лиценз на болницата

Случаят предизвика широк обществен отзвук. Шест месеца след смъртта на детето пред клиника „Медикус Алфа“ в Пловдив се проведе протест с участието на близки, приятели на семейството и граждани, които подкрепиха исканията на родителите за справедливост.

В края на септември 2026 г. Министерството на здравеопазването отне разрешението за лечебна дейност на болницата след проверки и доклад на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“. Установено е, че лечебното заведение е извършвало дейности извън обхвата на издаденото му разрешение, включително детска дентална медицина.