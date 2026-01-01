Върховният касационен съд (ВКС) оправда Никола Райчев по обвинението, че е извършил убийството на Ангел З. предумишлено. Съдът обаче потвърди останалата част от решението на Апелативен съд – Пловдив, с което Райчев е осъден на 20 години затвор.

Решението на тричленния състав на ВКС е публикувано на сайта на съда след получено уведомление от прокурор за предприети действия по изпълнение на наказанието.

Делото е образувано по касационни жалби както на подсъдимия, така и на частните обвинители и гражданските ищци.

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С първоначалната присъда на Окръжния съд в Пазарджик Никола Райчев е признат за виновен за убийството на Ангел З. на 29 септември 2023 г. в Пазарджик. Според обвинението той е нанесъл две прободно-прорезни рани с нож, като престъплението е извършено предумишлено и по особено мъчителен за жертвата начин. Райчев е получил наказание „доживотен затвор“ и е осъден да изплати по 300 000 лева обезщетение на всеки от тримата граждански ищци.

По-късно Апелативният съд в Пловдив изменя присъдата, като заменя доживотния затвор с 20 години лишаване от свобода. Останалата част от решението е потвърдена.

ВКС не приема възраженията на защитата, че при разглеждането на делото са допуснати съществени процесуални нарушения. Според върховните съдии апелативният съд е анализирал последователно както доказателствата в подкрепа на обвинението, така и тези на защитата. Съдът е изложил ясни мотиви защо приема едни доказателства, а други отхвърля или кредитира с по-малка тежест.

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Магистратите не споделят и тезата на защитата, че Райчев трябва да бъде осъден за убийство при смесена форма на вина по чл. 124 от Наказателния кодекс. Според ВКС по делото е установен умисъл за убийство, а не непредпазливо отношение към настъпилата смърт, каквото изисква този текст от закона.

Върховните съдии приемат и че убийството е извършено по особено мъчителен за жертвата начин. Според тях преживените от пострадалия физически болки и психически страдания са били с изключителен интензитет, поради което правилно е приложена квалификацията по чл. 116, ал. 1, т. 6 от НК.

ВКС обаче намира за основателен довода, че убийството не е било предумишлено. Събраните доказателства показват, че Райчев е имал умисъл да убие пострадалия, но не и че предварително е взел спокойно и обмислено решение да го направи или е подготвял извършването на престъплението.

Според съда решението за убийството е възникнало непосредствено след като Райчев видял пострадалия заедно със свидетелката Б. и било реализирано в условията на бързо развила се емоционална ескалация. Това не отговаря на характеристиките на предумисъла по смисъла на закона. Затова ВКС оправдава подсъдимия по тази квалификация.

Отпадането на предумишлеността обаче няма да доведе до намаляване на наказанието. Върховните съдии не намират основание за това и посочват, че по-леко наказание би било неоправдано предвид изключително високата обществена опасност на престъплението.

ВКС отхвърля и искането на частните обвинители за увеличаване на наказанието. Според съда 20 години лишаване от свобода, определени в максималния размер на срочната санкция, представляват справедливо наказание.