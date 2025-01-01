Никола Райчев, осъден за убийството на Ангел Здравков в Пазарджик, обжалва доживотната си присъда пред Апелативния съд в Пловдив.

На 9 април Окръжният съд в Пазарджик му наложи наказание от доживотна присъда без право на замяна, което да изтърпи при специален режим. Магистратите постановиха още Райчев да заплати обезщетение на семейството на жертвата по три граждански иска на обща стойност 900 000 лева. Присъдата е подписана от докладчика по делото с особено мнение.

Преди началото на съдебния процес роднини и близки на убитото момче протестираха пред сградата на съда. Те издигнаха плакати с надписи "Справедливост за Ангел! Докажете че, че ви пука за българските деца" и "Доживотна присъда като за хладнокръвен убиец".

В съдебната зала адвокатът на подсъдимия Емануил Профиров поиска присъдата да бъде отменена и делото да бъде върнато за ново разглеждане от друг състав на първата инстанция.

Ако въззивният съд счете, че съществено нарушение на процесуалните правила не е налице, се иска намаление на наказанието. Профиров посочи, че дори и обвинението да остане същото, наказанието е несправедливо и допълни, че на същото мнение е и докладчикът по делото от Пазарджишкия окръжен съд. Не може да се счита за непоправим един човек на 18 години и четири месеца, възрастта на която е извършил деянието, каза още юристът.

Прокурор Румен Попов и адвокатите на гражданските ищци - родителите и сестрата на Ангел Здравков, поискаха от съда присъдата на окръжните магистрати да бъде потвърдена.

Според тях има ясно намерение за предумисъл, което се потвърждава от всички свидетелски показания. Юристите припомниха как във фаталната вечер след като Райчев намушква Здравков, го догонва и го намушква смъртоносно втори път.

Относно квалификацията, че убийството е извършено с особена жестокост и мъчителен за жертвата начин, прокурор Попов посочи, че след пробожданията в продължение на 10 минути агонията е била неописуема за убития.

Никола Райчев каза, че много съжалява за случилото се и моли за по-ниска присъда, която да не е доживотен затвор, каза в последната си дума обвиняемият.

Апелативният съд ще се произнесе по жалбата в рамките на законовия двумесечен срок. Смъртта на Ангел Здравков предизвика в Пазарджик вълна от обществено недоволство, изразено с поредица от протести и други инициативи.