Седем черни и два белоглави лешояда са загинали вследствие на отравянето в района на село Тича, край Котел, през януари т.г., съобщиха от „Фонд за дивата флора и фауна“ на своята фейсбук страница.

Черни лешояди са открити мъртви край Котел

Според експертите седемте загинали черни лешояда вероятно представляват окончателния брой жертви от този вид, тъй като всички останали известни индивиди в района – както маркирани със сателитни предаватели, така и немаркирани – са установени живи чрез преки наблюдения. Възможно е обаче да има още загинали белоглави лешояди, особено сред птиците без предаватели.

Тази година загнездилите двойки черни лешояди край Котел са четири, при шест до седем през миналата година. През 2025 г. местната популация е отгледала три малки, но през същата година са загубени осем птици – седем вследствие на отравяне и една застреляна.

От природозащитната организация посочват, че проблемът с използването на отровни примамки вероятно няма да бъде напълно елиминиран. Затова се прилага стратегия, която съчетава ограничаване на заплахите с увеличаване на числеността на популацията до достигане на т.нар. праг на Allee – точка, след която популацията става по-устойчива на загуби. Като пример се посочва популацията на белоглавия лешояд в същия район.

По-голямата численост на популацията улеснява намирането на храна и партньор и повишава способността ѝ да компенсира загуби, посочват експертите.

Сред планираните мерки са засилване на дейностите срещу отравянията чрез използване на сателитни предаватели, по-бързо откриване и премахване на отровни примамки и по-активно правоприлагане със съдействието на полицията и прокуратурата. Предвиждат се още образователни кампании и работа с фермери и животновъди, както и подпомагащи дейности като подхранване, защита на гнездата и мониторинг.

Планира се и продължаване на освобождаването на индивиди с цел по-бързо достигане на устойчив размер на популацията над т.нар. праг на Allee. Подходът частично се разминава с препоръките на Международния съюз за защита на природата за реинтродукция, но според специалистите в реални условия е необходима гъвкавост.

Подготвя се и научно изследване за моделиране на популацията на черния лешояд, чиито резултати ще бъдат представени след приключването му. От организацията призовават за продължаваща обществена подкрепа за усилията по опазването на вида.

През май миналата година за първи път след 50-годишно отсъствие в България бяха освободени три брадати лешояда – събитие, определяно като историческа стъпка в процеса на реинтродукция на вида. Един от тях почина, вторият е преминал успешно лечение след вирусна инфекция и се очаква да бъде пуснат отново на свобода през пролетта.

Първото за годината малко брадато лешоядче се излюпи по програмата за възстановяване на вида в Спасителния център за диви животни „Зелени Балкани“.