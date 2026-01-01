Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен съобщи в социалната платформа "Екс", че ЕС планира да предостави на Ливан хуманитарна помощ в размер на 100 млн. евро.

ЕС осигурява спешна хуманитарна помощ за Ливан

По-рано днес Фон дер Лайен разговаря по телефона с ливанския президент Жозеф Аун.

Европейската комисия вчера съобщи, че ще осигури на ливанското население храна и медицински принадлежности, средства за подслон и топли дрехи.

Фон дер Лайен посочи в днешната си публикация в "Екс", че в Ливан вече са изпратени 40 тона помощи и че се планират още хуманитарни полети. Председателката на Европейската комисия подчерта, че Брюксел е солидарен с близкоизточната страна и нейния народ и че приветства решението на ливанското правителство да забрани военната дейност на шиитската групировка "Хизбула".

"Трябва да гарантираме пред народа на Ливан, че страната му е суверенна и стабилна", добави Фон дер Лайен.