Пешеходка на 83 години е пострадала при пътнотранспортно произшествие в Казанлък, съобщиха от полицията.
Тя е транспортирана в болнично заведение за оказване на медицинска помощ.
Товарен автомобил блъсна 76-годишна жена на пешеходна пътека в Стара Загора
Инцидентът е настъпил в 12:24 часа на ул. "Рила".
Пешеходката е била блъсната от товарен автомобил, управляван от 51-годишен мъж.
Водачът и жената са тествани за употреба на алкохол, отчетени са отрицателни резултати.
На местопроизшествието е изпратен екип на Районно управление-Казанлък.