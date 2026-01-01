Пешеходка на 83 години е пострадала при пътнотранспортно произшествие в Казанлък, съобщиха от полицията.

Тя е транспортирана в болнично заведение за оказване на медицинска помощ.

Инцидентът е настъпил в 12:24 часа на ул. "Рила".

Пешеходката е била блъсната от товарен автомобил, управляван от 51-годишен мъж.

Водачът и жената са тествани за употреба на алкохол, отчетени са отрицателни резултати.

На местопроизшествието е изпратен екип на Районно управление-Казанлък.