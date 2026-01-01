Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО) обяви първото издание на „PR навигатор“ – годишен доклад с 10 тенденции, които променят комуникационната среда в България. Базиран на проучване сред комуникационни и PR специалисти от различни сектори, той очертава основните посоки за стратегическо планиране – от избора на канали до управлението на репутацията и новите умения – за да могат организациите да печелят доверие и да постигат реален ефект върху бизнеса и обществото.

2026 г. бележи повратна точка за комуникациите и PR-а. Вниманието „се стопява“, масовата публика се разпада на микрообщности, а изкуственият интелект (AI) едновременно отваря нови възможности и създава безпрецедентни рискове. В тази среда от PR екипите се очаква не просто „да докосват“ аудиториите, а да провокират осезаема промяна в поведението и отношението им към бранда и да доказват това с данни.

Докладът с 10-те тенденции показва още, че през 2026 г.:

* 88% от участниците в проучването приоритизират социалните медии – те вече не са поддържащ канал, а важна арена, на която се изгражда репутация в реално време

* Краткият видео формат – TikTok, Reels и UGC (съдържание, генерирано от потребителите) – набира скорост като водещ инструмент за ангажиране и позициониране

* 62% приоритизират анализ и интерпретация на данни – AI е областта, в която виждат най-голяма възможност за развитие на своите екипи

* Пречките пред иновациите в PR-a: ограничени бюджети (67%), недостиг на квалифицирани кадри (47%) и културна съпротива към промяната (43%)

* PR уменията на бъдещето: разказването на истории (55%), контролът на рисковете, свързани с AI, (53%) и работата с AI и нови технологии (48%).

Доверието в дигиталното съдържание се очертава като най-уязвимата част в комуникационната екосистема. Участниците в проучването се опасявят от масово навлизане на непроверено AI съдържание, AI медии и алгоритмично персонализирани послания. Това може да доведе до криза на автентичността и необходимост от нови стандарти за проверка на фактите.

„С „PR навигатор 2026“ БДВО помага на бизнеса и обществото да се ориентира по-добре в сложната информационна среда и да планират по-информирано, смело и етично своите комуникационни стратегии“, коментира Гергана Иванова, председател на Управителния съвет на БДВО и управляващ партньор в The Smarts Group. „В свят на AI и нестабилност доверието се печели и задържа още по-трудно. Ще успяват организациите, които познават добре своите аудитории, разказват смислени истории и могат ясно да покажат с данни как комуникациите им помагат на бизнеса и обществото.“

Проуването „PR навигатор 2026“ е проведено онлайн в периода ноември 2025 г. – януари 2026 г. сред над 120 PR и комуникационни специалисти от корпоративния, публичния и неправителствения сектор, PR агенции и академичната общност.

Доклада с 10-те тенденции, базиране на проучването, и препоръки от БДВО може да свалите от сайта на организацията .

За БДВО

Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО) е първата национална професионална организация в сферата на комуникациите в България, основана през 1996 г. Тя обединява практици, преподаватели и студенти по PR. Организацията развива етични стандарти, добри практики и професионална общност чрез инициативи като Етичния кодекс на PR специалистите, конкурса „PR Приз“ и PR фестивал и др.