Служители от РУ – Трън разследват случай на закана за убийство в условията на домашно насилие.

Сигналът е подаден от дъщерята на 76-годишен мъж от село Бохова, според която 54-годишният му син е отправил закана за убийство към него и му оказвал тормоз.

На място е изпратен полицейски екип и е задействана процедурата по Закона за защита от домашното насилие. Мъжът е задържан за срок до 24 часа. Образувано е бързо производство под надзора на прокуратурата.