Най-малко шестима души са загинали при пожар в автобус в Западна Швейцария, информира Ройтерс. Има данни, че става дума за умишлен палеж от пътуващ в автобуса, коментира говорител на местната полиция.
Според очевидци, цитирани от швейцарски медии, един от пътниците е внесъл в автобуса запалителна течност, която е разлял, а след това се е самозапалил, предава БНР
Инцидентът е станал на 20 км от столицата Берн. Трима оцелели са откарани в болница.
6 dead and 5 injured in a bus fire in Switzerland, allegedly started by a man who witnesses say set himself on fire. Police have not confirmed this or whether the man is dead or alive. pic.twitter.com/FrwgNSC9q9
Ройтерс припомня, че през януари Швейцария беше разтърсена от пожар в бар в ски курорта Кран-Монтана, при който загинаха 41 души и бяха ранени 115.
