1,6 млн. български пенсионери ще получат 20 или 50 евро в зависимост от тяхната пенсия като великденска добавка. Това заяви служебният премиер Андрей Гюров в началото на заседанието на Министерски съвет.

Премиерът категорично заяви, че това „не е политически жест“ и призова политиците „да не го превръщат в такъв“. „Грижта за най-уязвимите е държавност и преди всичко човечност“, коментира Гюров.

„От ден едно финансовият министър и министърът на социалната политика полагат усилия да не допуснат грижата за уязвимите да се превърне в монета за предизборна търговия“, разясни той.

„Преди две седмици служебното правителство пое отговорност в тежък момент и още тогава си поставихме ясен приоритет – избори по правилата“, с тези думи Гюров започна изявлението си.

Той определи натиска на цените на горивата като „предизвикателство, пред което се изправят милиони граждани по света“. „Разглеждаме конкретни решения и мерки, които се прилагат в Европа. Такива има в Хърватия - таван на цените, в Германия - ограничение колко пъти цените могат да бъдат променяни на колонка, в Гърция - предложение за ваучери за горива“, съобщи министър-председателят.