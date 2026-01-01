Движим се по добре установена процедура - т. нар. хронограма, свързана с машинното гласуване и удостоверяването на техническите устройства за това гласуване, както и на другата ни възложена техническа задача от ЦИК, която е осигуряване на видео наблюдението. Това каза служебният министър на електронното управление Георги Шарков по време на изслушване в пленарна зала във връзка с подготовката за предстоящите предсрочни парламентарни избори.

Относно тегленето на десет машини, които впоследствие ще бъдат включени в процеса на удостоверяване и тестване, процедурата включва предварителния случаен избор на машините, добави Шарков. Тя хронологично не е свързана с избора на изпълнител, тъй като машините са държавна собственост и от предоставения списък избираме 11 528 машини, които ЦИК има намерение да използва за изборите, обясни той.

Все още няма сключен договор от ЦИК с изпълнителя, свързан с обслужването на машините. Когато бъде завършен имаме съответни следващи стъпки, които имаме готовност да свършим.

Сформирана е работна група за актуализиране на методиката за удостоверяване на съответствие от Изборния кодекс. Имаме задача за изготвяне на проект на актуализирана методика за удостоверяване на съответствието до два работни дни от получаване на техническото предложение на изпълнителя. Имаме машини, но изчакваме това след като бъде прописан договорът с изпълнителя и в момента, в който го получим, имаме готовност, каза Георги Шарков.

Имаме и обществено обсъждане на проекта на актуализирана методика за удостоверяване на съответствието, а след това имаме утвърждаване на тази методика до два дни след приключване на общественото обсъждане. Следва сформиране на екипи за удостоверяване на съответствието, което вече сме готови да извършим, покана до регистрираните партии за участие в процеса. Надявам се, че ще имаме време да свършим всичко това в предвидените срокове.

Движим се по план, ако има промяна, свързана с бройки и машини, ние ще се адаптираме, подчерта служебният министър.

Относно втората техническа функция по обслужване на видеонаблюдението имаме решение на Министерски съвет съгласно досега използваната методика и наличните машини да възложим изпълнението на "Информационно обслужване", което е доказано, контролирано публично и всяка година работи все по-добре, допълни Шарков.

Централната избирателна комисия (ЦИК) е издала указание консултациите при кметовете на общини за членове на Секционни избирателни комисии (СИК) да бъдат проведени не по-рано от 12 март с оглед на това, че не е необходимо членовете на СИК да се назначават много рано и консултациите да се провеждат много рано преди изборния ден, заяви от парламентарната трибуна председателят на ЦИК Камелия Нейкова. Депутатите изслушват членовете на ЦИК и служебния министър на електронното управление Георги Шарков във връзка с подготовката на предстоящите предсрочни парламентарни избори.

Какво показва практиката - провеждат се консултациите, определя се броят на членовете на секционни комисии, на които има право всяка една парламентарно представена партия или коалиция- те по закон имат право на поне по един представител в секционната избирателна комисия, и в последствие, когато районните избирателни комисии получат поименния състав, започва масово освобождаване и заменяне на членове на СИК, обясни аргументите за указанието на ЦИК председателят на комисията. Тя добави, че тази практика е установена от Конституционния съд като порочна, както и от Върховния административен съд в множество негови решения. Именно поради това обстоятелство Централната избирателна комисия пренесе законовата уредба в своето решение, подчерта Нейкова.

Тя обясни също, че в решението на ЦИК не е предвидено подаване на декларация за съгласие при назначаване на член на секционна избирателна комисия, както и по друг начин те да заявяват своето съгласие. Такава разпоредба няма и в Изборния кодекс. Нейкова уточни, че такава декларация е предвидена за членовете на районните избирателни комисии в Изборния кодекс, но липсва законова уредба по отношение на секционните избирателни комисии.

Нормативната уредба засяга само основанията за освобождаване на член на секционна избирателна комисия след като бъде назначен - при подаване на оставка, поставяне под запрещение, влизане в сила на присъда, несъвместимост или трайна невъзможност да изпълнява служебните се задължения, както и когато член на СИК не се яви в изборния ден, обясни председателят на ЦИК.

Росица Матева, зам.-председател на ЦИК, обясни, че препоръката, която ЦИК е изпратила до кметовете да не бързат с консултациите, е имала за цел да осигури време на парламентарно представените партии и коалиции да съберат съгласие от бъдещите членове на СИК, за да могат при подаване на поименния състав, тези хора да знаят, че ще бъдат предложени за такива, да се изразили своето съгласие и след назначаването в СИК да няма замени.

Ще припомним и обстоятелството, че ЦИК в годините назад многократно е препоръчвала и изпращала предложения до законодателя да бъдат извършени промени в сроковете, в които се назначават СИК. Последно изпратихме конкретно предложение с текстове за промени през 2025-а година, когато се обсъждаха промени в Изборния кодекс, подчерта Матева. Предложението на ЦИК е било именно членовете на СИК да бъдат назначени не по-рано от 10 дни преди изборния ден.