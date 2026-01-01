Млад мъж от Дряново се бори за живота си, след като е диагностициран с рядък и агресивен вид рак. Йоан Асенов, баща на малко дете, има нужда от спешна финансова помощ, за да продължи лечението си в Турция.

Грешна диагноза и тежки последствия

Всичко започва с болки и подуване в корема. След месеци на изследвания лекарите откриват подути лимфни възли, но точната диагноза остава неясна. Въпреки това започва химиотерапия.

Йоан преминава през четири тежки курса, които не дават резултат. По-късно става ясно, че лечението е било неподходящо заради грешна диагноза.

Истинската диагноза идва в Турция

Семейството му заминава за болница „Аджибадем Атакент“, където на 7 март лекарите установяват точната диагноза – сарком на фоликуларните дендритни клетки (FDC сарком) – рядък и агресивен рак.

Започнато е ново лечение, съобразено с заболяването, което дава надежда.

Необходими са 90 000 евро

За да продължи терапията и да има шанс за възстановяване, са необходими около 90 000 евро – сума, която е непосилна за семейството.

Йоан е баща на малко момиченце и най-голямото му желание е да бъде до детето си и да го гледа как расте.

Как да помогнем

Вече е стартирана дарителска кампания в негова подкрепа. Всеки, който желае да помогне, може да го направи чрез платформата тук.