Бюджетният дефицит към края на април възлиза на 1,761 млрд. евро на касова основа, съобщават от Министерството на финансите. Така отрицателното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) за първите четири месеца на тази година достига 1,4 на сто от прогнозния брутен вътрешен продукт.

Данните на финансовото министерство съвпадат с публикуваните в началото на този месец предварителни оценки, които предвиждаха дефицит в размер на 1,75 млрд. евро към април. В началото на май Фискалният съвет на България изчисли на база предварителните оценки, че очакваният дефицит към април е най-високият от 15 години насам, припомня БТА.

Размерът на фискалния резерв към четвъртия месец на годината е 6,803 млрд. евро, в т. ч. 5,282 млрд. евро депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 1,520 млрд. евро вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

Приходите, помощите и даренията по КФП към април 2026 г. са в размер на 14,071 млрд. евро. Постъпленията нарастват с 12,4 на сто (1,557 млрд. евро) спрямо същия период на 2025 г., като данъчно-осигурителните приходи нарастват номинално с 14,5 на сто (1,450 млрд. евро), неданъчните приходи са по-ниски с 306,4 млн. евро (главно поради промяна на срока на вноската от превишение на приходите над разходите на БНБ от 30 април на 30 юни), а постъпленията в частта на помощите и даренията са повече с 413,9 млн. евро.

Данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) са в размер на 11,465 млрд. евро и формират 81,5 процента от общите постъпления по КФП за периода.

Неданъчните приходи са в размер на 1,701 млрд. евро и се формират основно от приходи от държавни, общински и съдебни такси, приходи и доходи от собственост, приходи от концесии, приходи от продажба на квоти за емисии на парникови газове и други.

Приходите от помощи и дарения (основно постъпления по програмите и фондовете на ЕС) са в размер на 903,8 млн. евро.

Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към април 2026 г. възлизат на 15,832 млрд. евро. За сравнение, разходите по КФП към април на 2025 г. бяха в размер на 13,492 млрд. евро или ръст на разходите към април 2026 г. от 2,339 млрд. евро (17,3 на сто).

От финансовото министерство отбелязват, че нарастване на разходите има основно при социалните и здравноосигурителните плащания, включително разходите за пенсии, както и при разходите за персонал, капиталовите разходи и други. Причините за наблюдавания ръст на разходите са, от една страна, базов ефект в разходите за пенсии след тяхната индексация от 1 юли 2025 г. с 8,6 на сто.

От друга страна, Законът за държавния бюджет на България за 2025 г. бе обнародван в държавен вестник в края на месец март 2025 г., като политиката по доходите заложена в него не бе прилагана до влизането му в сила. След приемането на закона, заложеното увеличение на възнагражденията бе приложено след месец април, считано от януари 2025 г., поради което за месеците януари - април 2025 г. възнагражденията са по-ниски от определените им размери по действащото законодателство, пише в съобщението.

Върху разходите за персонал влияние оказва и увеличението на минималната работна заплата от януари 2026 г., както и допълнителното увеличение на възнагражденията с размера на натрупаната инфлация за 2025 г., считано от януари 2026 г. Не на последно място капиталовите разходи също отчитат значителен ръст, което се дължи на изпълнението на инвестициите и проектите по Националния план за възстановяване и устойчивост, добавят от МФ.

Нелихвените разходи са в размер на 15,241 млрд. евро, което представлява ръст от 2,306 млрд. евро (17,8 на сто) спрямо отчетените към април 2025 г. Текущите нелихвени разходи са в размер на 13,746 млрд. евро. Капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 1,481 млрд. евро. Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер на 13,6 млн. евро. Лихвените плащания са в размер на 239,2 млн. евро (ръст от 20,0 млн. евро спрямо същия период на 2025 г.).